Алена Шишкова в соблазнительном бикини и с «поплывшим» глазом удивила россиян фотографиями с Мальдив

Алена Шишкова на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Говорят, не место красит человека, а человек – место. А я тут подумала... все-таки существуют места на земле, которые однозначно украшают людей, – именно так подписала свой пост известная модель Алена Шишкова, которая уже несколько дней греет косточки на Мальдивах.

С кем отправилась на отдых тюменская дива – тайна за семью печатями, однако фотографии с отдыха ежедневно появляются в её инстаграме.

Алена Шишкова отдыхает на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алена Шишкова на необитаемом острове Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правда, не все фотографии получились удачными. На одной из них белокурая тюменка предстает с «поплывшим глазом». Девушка сразу предупредила, что «ржать над глазом – ну камон».

– Ок, вот фото без обработки. Фильтров там не было, глаз ну так он получился. Ocean.. каеф! – подписала фотку Алена.

Фото с поплывшим глазом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Некоторые подписчики рассказали, что и не заметили бы ничего, если бы Шишкова сама не призналась. Другие, наоборот, не поняли смысла выставлять напоказ неудачные фото.

Шишкова на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о «кровавом» фото, которое опубликовала Алёна Шишкова. Пользователи сразу предположили, что она подралась с Настей Решетовой. Позже тюменка повторила трюк Джейсона Стэтхема и открыла бутылку ногой, будучи в коротком платьице. На съёмках нового сезона шоу «Форт Боярд», для которого она специально остригла волосы, девушка познакомилась с певцом Олегом Майами, из-за чего даже поползли слухи об их скорой свадьбе. После съёмок в шоу Алёна отправилась в Сочи, где напугала Симону, маму Тимати, своим приездом. Кстати, с Юнусовым она по-прежнему хорошо общается. Она даже поздравила Решетову и Тимати с рождением сына Ратмира, но позже, когда пара распалась, отказалась комментировать их развод.

Кроме того, подписчики сравнили её с беременной подругой Тимати Анастасией Решетовой. Для новой фотосессии уроженка Тюмени примерила несколько новых образов в разноцветных париках и стала точь-в-точь, как Настя. Между тем это не первое перевоплощение тюменки – чуть раньше Алёну сравнили со Светланой Лободой и даже с Дейнерис из «Игры престолов». Чуть позже девушка на самом деле перекрасилась в темный цвет, но позже снова вернула привычный облик.

Часто внешность и поведение Алены Шишковой становится объектом критики. Например, в прошлом году она, с кастрюлей на голове, удивила фанатов безграмотностью, а до этого выступила в Милане на показе мод в сногсшибательном наряде, едва волоча ноги в огромных космических ботфортах. А ещё поклонники постоянно хотят её накормить, намекая на беспрецедентную худобу.