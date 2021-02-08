Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 февраля 2021 года: появился новый очаг COVID-19

В Тюменской области появился новый очаг COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 128 и составило 29 301 человек.

Всего зараженных: 29 301.

Количество смертей: 258.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 102 человека выздоровели (за весь период – 27515), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 335 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 538 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 258 пациентов с COVID-19.

В Тюмени развесили объявления о продаже мест на вакцинацию от коронавируса. В оперативном штабе региона прокомментировали информацию двумя словами: это фейк.

В Тюменской области на контроле местного управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В ООО «Визирь» заболели 16 человек, еще 17 – контактные. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.