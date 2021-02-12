Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 февраля 2021 года: предприятия нарушают требования Роспотребнадзора

Тюменские предприятия нарушают требования Роспотребнадзора. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 118 и составило 29 792 человека.

Всего зараженных: 29 792.

Количество смертей: 265.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 121 человек выздоровел (за весь период - 27981), девять детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 804 человека остаются под медицинским наблюдением, 2240 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области в феврале специалисты местного управления Роспотребнадзора посетили 85 объектов для проверки соблюдения мер по профилактике коронавируса. По итогам проверочных мероприятий выяснилось, что четверть из них работают с нарушениями.

Жители Тобольска продолжают прививаться от коронавируса. 450 работающих горожан в центральной поликлинике областной больницы № 3 поставили прививку от COVID-19. Желающих привиться больше, однако не все могут покинуть рабочее место ради прививки. Тобольские врачи решили сформировать бригаду для выездной вакцинации против коронавирусной инфекции. Медперсонал отделения профилактики посещает тобольские предприятия, сотрудники которых захотели организованно привиться от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.