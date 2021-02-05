Александр Моор – о снятии ограничений в Тюменской области: «Нет повода для эйфории»

В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Так, в январе 2021 года в регионе зарегистрировано 4 846 случаев заболевания COVID-19, что на пять процентов меньше, чем за декабрь прошлого года. Несмотря на это, Александр Моор заявил, что возможно лишь постепенное снятие ограничений.

– Я призываю к максимальному спокойствию: у нас нет повода для эйфории. Динамика снижения заболеваемости ковидом только зарождается, вирус еще не отступил. Поэтому снятие ограничений может быть только постепенным, – отметил глава региона.

По последним данным, в Тюменской области среди людей старше 65 лет заболеваемость снизилась на 10%, однако эта возрастная группа по-прежнему лидирует в общей структуре заболеваемости – 21% от общего количества заболевших. Заболеваемость школьников за период с 25 по 31 января снизилась на 22%.

– Зарегистрирован один очаг COVID-19: в одной из тюменских компаний заболели 16 человек. Источниками заражения стали два работника с бессимптомной формой заболевания. На предприятии проведена дезинфекция, – рассказала на онлайн-заседании регионального оперативного штаба руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Также она добавила, что с начала пандемии в области зарегистрировано 28 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Охват тестированием за последнюю неделю – 263 на 100 тысяч населения. В среднем выполняется до пяти тысяч исследований в сутки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что год назад в тюменском аэропорту Рощино приземлились два военных самолета, на борту которых были эвакуированные россияне из Уханя. В ту пору Китай объявил эпидемиологическую тревогу, наши соотечественники оказались в непростой ситуации: провинцию Ухань закрыли на карантин, в городе ввели жесткие меры, никто не знал, как долго это продлится.

Тюмень приняла эвакуированных в первом в стране обсерваторе, оперативно организованном в санатории «Градостроитель». «Комсомолка» связалась с героями наших публикаций, чтобы узнать, как ребята сегодня вспоминают прожитый карантин и чем теперь занимаются на родине.

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