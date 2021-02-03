В Тюмени пройдет квест по термальным источникам. Фото предоставлено "КП".

С 8 по 12 февраля в Тюмени пройдет необычный квест «Водные игры», в ходе которого участникам предстоит посетить одни из самых популярных источников города. Участие бесплатное, как и разовое посещение источников для выполнения заданий.

Поучаствовать в квесте могут команды от 3 до 5 человек, главное, чтобы каждый игрок был не младше 18 лет. Друзья, семья, коллеги – не имеет значения, кто в составе, каждый из участников, чья команда займет с 1-го по 3-е место, получит призы, и абсолютно всем игрокам квеста вручат подарки от партнера.

Несмотря на то что квест запланирован на будние дни, пройти его получится даже самым занятым. Задания рассчитаны не на скорость, оцениваться будет креатив.

Сбор заявок уже стартовал! Узнать подробности, заполнить заявку и подтвердить участие можно по этой ссылке прямо сейчас.

Организатор квеста

Проект Visit Tyumen.

Проект Visit Tyumen – самые интересные события города и области, лучшие туристические направления региона, культурный отдых и развлечения.

Партнеры квеста

Термальный курорт «ЛетоЛето»

Термальный курорт «ЛетоЛето».

В составе курорта самый большой спа-комплекс на Урале и в Западной Сибири, морской бассейн с гидромассажем и пул-баром, жаркие сауны и бани, джакузи, горячий минеральный источник и разнообразные зоны отдыха.

Вас ждет релакс, оздоровление и тотальная перезагрузка.

Горячий источник «Тюменский»

Горячий источник «Тюменский».

Современная комфортная база для индивидуального и семейного отдыха и оздоровления, на обширной территории которой вы можете интересно, весело и с пользой провести свободное время. Главное преимущества комплекса – уникальная минеральная вода, которая заряжает энергией, здоровьем и мгновенно омолаживает организм.

Горячий источник «Волна»

Горячий источник «Волна».

Термальный бассейн под открытым небом, джакузи, гидромассажные пушки, сауны, хаммам, ледяная комната, соляная пещера – всё это входит в стоимость билета.

База отдыха «Верхний бор»

База отдыха «Верхний Бор».

Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Новосибирска и многих других городов.

Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы, под сенью вековых сосен, прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое. Здесь вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.