Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 февраля 2021 года: скончались еще два пациента

В Тюменской области скончались еще два пациента с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 138 и составило 28 507 человек.

Всего зараженных: 28 507.

Количество смертей: 248.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 109 человек выздоровели (за весь период – 26 707), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 428 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке.

Скончались два человека: мужчина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 42 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 248 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 372 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 884 730 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровели 3 340 545 человек.