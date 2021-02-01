Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 февраля 2021 года: как записаться на вакцинацию?

Тюменцам объяснили, как записаться на вакцинацию? Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 140 и составило 28 369 человек.

Всего зараженных: 28 369.

Количество смертей: 246.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 77 человек выздоровели (за весь период – 26 598), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 578 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 246 пациентов с COVID-19.

Жителям Тюмени объяснили, как записаться на вакцинацию. На сегодняшний день в регион поступило 37 142 дозы вакцины «Спутник V». Стало известно, что прививку уже сделали 12 644 человека. Полный курс вакцинации прошли 1 372. В листе ожидания состоят 9 985 человек.

В Ишиме врачи спасли пациента с коронавирусом, который пролежал в реанимации два с половиной месяца. 62-летнего пенсионера с двусторонней пневмонией госпитализировали в моноинфекционный госпиталь еще в конце октября прошлого года, и всё это время медперсонал боролся за его жизнь.

В Тюменской области на 1 февраля 2021 года отсутствуют очаги групповой (пять и более случаев) заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В местных детских образовательных учреждениях нет подобных случаев.

За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 437 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 169 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровели 3 318 173 человека.