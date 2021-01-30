«У Толи было слабое здоровье»: шестнадцатилетнего парня, избившего сверстника-инвалида, ждет суд

Фото: предоставлено матерью погибшего, Юлией

Шестнадцатилетний школьник из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела. Парень избил сверстника, инвалида II группы Толю Алтухова. После того как парню сделали операцию на разорванной селезенке, Толик впал в кому и спустя две недели умер. Пацану, которому вменяют гибель парня, грозит до 10 лет лишения свободы, но, по мнению адвокатов, парень не виноват в гибели сверстника. Однако близкие Алтухова просят изменить статью на менее тяжкую.

Известно, что вечером 4 августа Толя вышел из голышмановского супермаркета (это под Тюменью, если кто не знает), чтобы встретить жену. Яна – кассир в местном магазине, обычно смена у нее заканчивается в 22 часа. По словам вдовы погибшего, на выходе из маркета Толю сильно избили и его срочно отправили в карете скорой помощи в больницу (тогда он ещё понимал, что происходит).

Врачи решили оперировать, но перед этим в палату пустили участкового – цитирует мать Толи издание «РИА Новости».

По словам Анатолия, он спокойно сидел на лавочке напротив магазина и слушал музыку на смартфоне. В это время к нему подошел неизвестный подросток, ударил его по плечу и два раза уточнил, сможет ли тот сам дойти до дома.

– Да, конечно, – ответил ему Толя и упал навзничь.

Услышав утвердительный ответ, школьник пошел домой. Но Толе было ничуть не лучше, поэтому скорую вызвала подруга Яна. Когда парня обследовали, врачи диагностировали ему разрыв селезенки. Выход один – оперировать. Правда, перед операцией Толя заверил участкового, что он «прекрасно» себя чувствует, и отказался от написания заявления на своего обидчика..

Врачи сделали Толе операцию, но через 3 недели он умер. Парень две недели провел в реанимации, однако здоровье подвело, и он скончался, не приходя в сознание. По словам мамы Толи Юлии, у сына было очень слабое здоровье. Ещё в 14-летнем возрасте у него обнаружили гепатит, который перерос в цирроз печени.

– Сказали, подхватил где-то в больнице. Это переросло в цирроз, поэтому Толе присвоили вторую группу инвалидности и рекомендовали постоянно наблюдаться у медиков, – говорит мама Толи.

ОФИЦИАЛЬНО

Против школьника, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, возбудили уголовное дело. Оперативники задержали сверстника Толи. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, хотя его родственники просили отправить злоумышленника в СИЗО.