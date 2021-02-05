Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 февраля 2021 года: власти сняли ряд ограничений

Тюменские власти сняли ряд ограничений. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 28 909 человек.

Всего зараженных: 28 909.

Количество смертей: 254.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 142 человека выздоровели (за весь период - 27 130), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 18 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 865 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 898 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 63 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 254 пациента с коронавирусом.

В Тюменской области сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор.

– Поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23.00, – рассказал глава региона.

В Тюмени восстановлена возможность проведения партнерских родов. При этом нужно соблюдать все меры предосторожности.

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровели 3 413 495 человек.