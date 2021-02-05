В День бармена представляем: Топ-10 самых популярных коктейлей у тюменцев

Максим Ягольник - профессиональный бармен, который считает барменское дело своей профессией

День бармена в России и мире ежегодно отмечается 6 февраля, этой профессии более 100 лет. Не исключение и Тюмень, здесь тоже есть своя культура барменского дела и даже популярные профессиональные бармены. Один из них – Максим Ягольник.

– Это моя профессия, не временная работа и ею никогда не была. Барменом я работаю больше десяти лет. Я учился, повышал навыки в Санкт-Петербурге и систематически это делаю, потому что в моей профессии это очень важно. Ты можешь остановиться и выпасть из целевой аудитории, трендов, просто стать не актуальным. Нужно постоянно развиваться, прокачивать свой скилл, двигаться к новым целям, – убежден Максим.

Максим Ягольник стал победителем на всероссийском конкурсе барменов MONIN CUP 2018 и представлял Россию в Париже

Специально для «Комсомольской правды» - Тюмень» Максим составил Топ-10 самых популярных коктейлей у тюменцев:

1. Aperol Spritz. Этот слабоалкогольный напиток прост в изготовлении, делается на основе шампанского, биттера и минеральной воды. Кстати, коктейль весьма популярен в Венеции, так что коктейль сближает нас с итальянцами.

2. Джин-тоник и его всевозможные вариации. Освежающий лонг на основе джина и тоника дополняют лаймом (по вкусу). Коктейль давно стал классикой в барной индустрии, а его вариации создаются на усмотрение бармена и по пожеланиям гостей.

3. Негрони. Создается на основе джина и итальянского биттера. Коктейль-аперитив здорово разгоняет аппетит.

4. Cuba libre (ром с колой). Этот коктейль считается самым популярным в мире, однако спрос в Тюмени поставил его на четвертое место нашего рейтинга.

5. Авторские напитки от шеф-барменов. Тут вопросы лично к Максиму – что мастер предложит, тем и порадуются гурманы. Спрос на такие напитки не редкость, к тому же подобные запросы клиентов развивает культуру питья (об этом также читайте ниже).

6. Виски с колой. В России его еще зовут студенческим коктейлем, из-за популярности среди молодых посетителей баров.

7. Виски сауэр. Коктейль с кислинкой, делается на основе сока или же вина, мешается опять же с виски.

8. Олд Фэшн (Old fashioned) переводится как «старомодный». Смешивается на основе бурбона, скотча или ржаного виски.

9. Вермут-тоник. Освежающий легкий напиток, чаще на основе «Мартини».

10. Шоты – это коктейли, которые быстро выбивают с рюмок, поясняет Максим.

Не секрет, что негласно за барменом закрепилась слава психолога. Ребята приходят за бар, чтобы поболтать на волнующие темы. Максим Ягольник составил для kp.ru Топ-3 удивительных тем за барной стойкой:

1. О путешествиях. Максим чаще всего со своими гостями обсуждает, куда хотелось бы поехать. В частности, собеседники выясняют, по каким критериям выбирали путешествие. Часто клиенты и бармены обмениваются лайфхаками.

Вдохновившись отпуском в Крыму, Максим создал авторский напиток с названием Spain Coffee

2. О барных трендах России и мира. Бармен рассказывает о новых трендах в напитках.

– Когда гость вовлекается в эту беседу, у него увеличивается палитра восприятия вкуса, он хочет попробовать что-то новое. С помощью этого мы, бармена, продвигаем культуру питья. Нашему городу еще учиться и учиться этому. У нас есть несколько заведений в городе, которые продвигают культуру питья, предлагают гостям интересные новые напитки, – просветил Максим.

Кстати, в Тюмени есть Сообщество барменов Тюмени, для формирования и развития барной индустрии. Ребята объединились, чтобы проводить мастер-классы и соревноваться в мастерстве, иными словами, повышать профессиональные навыки.

3. О целях и возможности их осуществления.

У каждого человека есть цели и возможности для их достижения. Круто, когда люди делятся этими целями, высказался Максим Ягольник. Порой человек ищет ответ на решение своей задачи. И от бармена, встретившего множество историй и мнений, можно услышать неплохой совет, который послужит стимулом для развития.

– Время – это единственный ресурс, который нельзя купить за деньги. И такие диалоги помогают сделать жизнь лучше, чем было вчера, – философствует бармен.

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