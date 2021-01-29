В российской глубинке объяснили, почему на должность главы села решили брать народ «по объявлению»

Голышмановский район зимой
Поиски кандидата на должность главы Евсинской сельской администрации Голышмановского района Тюменской области продолжаются. Человека, который станет высокопоставленным чиновником, решили искать всевозможными способами. Свободную вакансию выставили даже в базу данных регионального центра занятости.
Руководитель аппарата главы Голышмановского городского округа, начальник управления делами Наталья Шахова рассказала, что такая реакция на открытую вакансию в интернете ее порадовала.
– Мы используем все источники информации. Претендовать на должность главы могут и простые граждане. Все анкеты кандидатов попадут в резерв, который рассмотрит комиссия и подведет итоги, – заверила Наталья Шахова.
По её словам, шесть претендентов уже откликнулись, причем трое из них из ХМАО – Югры.
– Видимо, не все знают, какая заработная плата у главы сельской администрации, – добавила Шахова.
В объявлении указаны всевозможные критерии, по которым будут выбирать кандидата. Так, он обязательно должен иметь высшее образование, уметь работать на компьютере, находить общий язык с людьми и уметь работать в команде.
Фото: Скрин вакансии
Рабочий стаж на муниципальной службе необязателен, но его наличие будет большим плюсом. В обязанности нового начальника входит руководство сельской администрацией. Будущего главу заранее предупреждают о ненормированном рабочем дне.
Заработная плата, указанная в объявлении, составляет от 26 до 30 тысяч рублей. Так как вакансия находится в открытом доступе, откликнуться на нее сможет каждый желающий.
Напомним, до 1 января 2021 года пост мэра Евсинской сельской администрации занимала Светлана Сидоренко. В наступившем году женщина покинула свое рабочее место по собственному желанию.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала историю уборщицы, которая случайно победила на выборах в Костромской области. Сейчас победившая на выборах Марина Удгодская стала последней надеждой своего поселения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Уметь работать на компьютере и быть ответственным»: в российской глубинке ищут мэра по объявлению
Заработная плата будущего главы составит около 30 тысяч рублей (подробнее)