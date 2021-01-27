«Новые люди» предложили решение проблемы трудоустройства выпускников в Тюменской области

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди".

Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

– Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А наоборот, его увеличить и монетизировать, – отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

К инициативе решили привлечь внимание сторонники «Новых людей» со всей страны. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле зданий минтруда. Так активисты намекнули, что работать кем-то, кроме дворника, с дипломом вуза устроиться сложно.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

– Сегодня практически каждый выпускник вуза оказывается в ситуации, при которой его диплом и, соответственно, знания оказываются никому не нужны. Кому-то везет, и он работает по полученной специальности, большинству – нет. «Новые люди» убеждены, что отдачи от вложенных в образование студента денег можно достичь, только давая возможность молодежи трудоустраиваться «по диплому». Для этого мы предлагаем сделать выгодным для работодателей нанимать на работу молодых специалистов. Государству давно пора понять – только учить молодежь недостаточно. Необходимо давать молодым работу, – рассказал представитель отделения «Новых людей» Владислав Осатюк.

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

– Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников, – утверждает эксперт.