Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 февраля 2021 года: заболели еще 11 детей

В Тюменской области коронавирусом заболели еще 11 детей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 137 и составило 28 644 человека.

Всего зараженных: 28 507.

Количество смертей: 248.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 137 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 28 644), 142 человека выздоровели (за весь период – 26 849), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 321 человек остается под медицинским наблюдением, 1 898 находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 51 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончался 251 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 822 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровели 3 365 367 человек.