Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 января 2021 года: 13 пациентов – на ИВЛ

В Тюменской области 13 пациентов, больных коронавирусом, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 150 и составило 27 651 человек.

Всего зараженных: 27 651.

Количество смертей: 241.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 144 человека выздоровели (за весь период – 26 012), 15 детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 948 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 241 пациент с COVID-19.

Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие регионы России. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства региона № 120-п «О введении режима повышенной готовности» сегодня, 27 января.

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 27 922 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровели 3 202 483 человека.