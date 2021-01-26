Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 января 2021 года: тюменцы записываются на вакцинацию

Тюменцы записываются на вакцинацию. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 27 501 человек.

Всего зараженных: 27 501.

Количество смертей: 241.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 152 случая заболевания (всего с начала пандемии – 27 501), 145 человек выздоровели (за весь период – 25 868), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 957 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 965 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 66 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 42 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 241 пациент с COVID-19.

Тюменцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Стоит отметить, что это сделали уже порядка шести тысяч человек. Из них около 1 200 изъявили желание записаться посредством сайта госуслуг. Остальные – 4 800 – обратились на единую горячую линию и в кол-центры медицинских учреждений. Запись открылась в минувшую пятницу, 22 января.

В Тюменской области за прошедшую неделю специалисты провели более 32 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Общее количество тестов превысило 1,6 миллиона. Охват тестированием на 100 тысяч населения составил 315.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 23 798 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.