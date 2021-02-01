Один похудел, другая преподает английский: как живут россияне спустя год после эвакуцации из Уханя в Тюмень

Эвакуация из Ухани в Россию - теперь это красивая история. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Год назад в тюменском аэропорту Рощино приземлились два военных самолета, на борту которых были эвакуированные россияне из Уханя. В ту пору Китай объявил эпидемиологическую тревогу, наши соотечественники оказались в непростой ситуации: провинцию Ухань закрыли на карантин, в городе ввели жесткие меры, никто не знал, как долго это продлится.

Тюмень приняла эвакуированных в первом в стране обсерваторе, оперативно организованном в санатории «Градостроитель». «Комсомолка» связалась с героями наших публикаций, чтобы узнать, как ребята сегодня вспоминают прожитый карантин и чем теперь занимаются на родине.

Как встретили эвакуированных в России?

Пожалуй, полет в экстренных условиях с многочисленными ограничениями для пассажиров борта ВВС России стал непростым опытом. В самолете было полно молодых людей, отправившихся в Китай на учебу или заработки, но ведь улетали они в комфортных авиалайнерах, а возвращаться домой пришлось в спартанских условиях. Кто-то жаловался и причитал, другие проявили характер, понимая все обстоятельства происходящего. Сборы, проверки в аэропорту, долгий перелет с дозаправкой в Улан-Удэ, где эвакуированных освежил 30-градусный отечественный мороз, и вот 5 февраля два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России приземлились в тюменском аэропорту Рощино. Первый, на борту которого находились 82 человека, сел в 11.22, а второй, с 64 пассажирами, спустя три часа.

Ребята выкладывали видео и фото в сторис своих Instagram. Одной из эвакуированных была Анна Коняхина из Владивостока, которая, еще будучи на борту авиалайнера, рассказала «Комсомолке» об особенностях эвакуации.

– Долетели нормально, пассажиры все живы и здоровы. Сели вот только. Зарядка садится. Если не усну, созвонимся, все-таки сутки без сна, – сообщила Аня, только ступив за порог «Градостроителя».

Специальный автобус отвез эвакуированных в обсерваторе в 30 км от города, где россияне прожили две недели. За 142 гостями «Градостроителя» с первых дней следили не только медики санатория, но и весь мир.

Напомним, Тюмень приняла первой в России не только эвакуированных, но и саму коронавирусную инфекцию: 29 января на учебу в ТИУ прибыла студентка из Китая. Вуз сообщал, что с зимних каникул из Поднебесной вернулись пять третьекурсников. При заселении в общежитие комендант обратила внимание на симптомы болезни у одной китаянки. Девушку госпитализировали, она долго находилась на лечении. Лес Ли стала первой инфицированной в России и первой излечившейся. Однако вовсе не рада была такому «топу» – китаянка наотрез отказывается общаться со СМИ, после госпитализации, как и все студенты, вышла на учебу в дистанционном формате и сейчас продолжает получать высшее образование по направлению «Нефтегазовое дело».

– Жива, здорова, продолжает учебу у нас. От комментариев отказывается, – сообщила пресс-служба ТИУ.

«Самое странное реалити-шоу в России»

Если Лес Ли по сей день пугает ее известность как первой зараженной COVID-19 и выздоровевшей в России, то вполне себе здоровые постояльцы «Градостроителя» все две недели карантина, казалось, ловили хайп. Многие молодые люди понимали, что сейчас на них обращен взор всего мира. Открыв доступ к своим соцсетях, ребята снимали впечатляющие сторис, писали посты с подробностями о своем пребывании в обсерваторе, охотно отвечали на вопросы журналистов. Эту активность британское издание The Guardian назвало самым странным реалити-шоу:

– В сибирском лесу более 140 россиян и другие, эвакуированные из Уханя, центра вспышки коронавируса, были заключены в санаторий, патрулируемый членами Национальной гвардии России, которым было приказано никого не впускать и не выпускать. Внутри многие из них стали вести блог в Instagram, чтобы запечатлеть свое время в карантине… То, что раньше было бы скукой больничного режима, сегодня, благодаря интернету, превратилось в самое странное реалити-шоу в России.

Одним из героев публикаций стал ростовчанин Павел Личман из Каменска-Шахтинского. По сей день Паша вспоминает, как было много внимания журналистов.

– Журналисты не могли оставить нас в покое, вечное внимание со всех сторон нужно было выдерживать. Помню, писали люди: «Зачем вы нам этих заразных привезли». Но со временем все же вспоминается хорошее. Больше всего запомнилось добро персонала, который нас терпел. И запомнилась экскурсия по Тюмени, – поделился воспоминаниями Личман.

Павел все так же занимается спортом и не теряет самообладание. Это фото ростовчанин подписал: "Совсем неважно, что вокруг тебя - главное, что внутри тебя"

Парень проявлял характер с первых минут вынужденного заключения, оказавшись в Китае в карантине с двумя девицами. Даже эвакуировавшись, он старался помочь тем, кто остался в эпицентре нарастающей пандемии. Там, в квартире в Ухани, одна-одинешенька осталась украинка Саша. Впрочем, не совсем одна – в компании с мышкой, что лишь добавляло беспокойства молодой девушке.

Личман обратился в «Комсомолку» с просьбой обратить внимание на проблему украинской девушки. Благо крики о помощи были услышаны, и Сашу спустя несколько дней эвакуировали. Соотечественников встретили ее бурно – автобус закидывали «съестными» снарядами.

После двухнедельного карантина всё успокоилось, а затем вся страна погрузилась в локдаун. Но дома стены греют, а креатива, чтобы обратить на себя внимание, Саше по-прежнему не занимать. Сегодня она развивает свой Tik-Tok-канал, у нее более 200 000 подписчиков.

Саша Волкова развивает свой канал в Tik-Tok, где делится видео с косплей-образами

Жизнь во время и после карантина

Как только опасность миновала, журналисты kp.ru воспользовались возможностью передать в «Градостроитель» посылку для героев наших публикаций. В то же время сюрприз ожидал и красноярца Даниила Парфеновича, которому прислали игровую консоль PlayStation 4 Pro. Парень сыграл в Fifa-20 против тюменских футболистов МФК «Тюмень» Камиля Герейханова и Ильи Барбакова. Продул, но даже проигрыш не унял восторга плененного карантином парня.

Позже с красноярцем произошла любовная история. В общем чате постояльцев «Градостроителя» Даня познакомился с девушкой, между ними завязалась приватная переписка, однако незадолго до отъезда из Тюмени девица охладела, причиной тому стало приглашение на телевидение. Сегодня Даниил вспоминает это как опыт.

– Ее поведение переменилось, и мне стало яснее смотреть на ее мотивы и планы, после московской передачи она стала жестче и грубее, что уже показатель. А я такого не терплю от людей: двуличности. Поэтому и окончили всё, – пояснил Даниил Парфенович. – Сейчас работаю официантом с хорошей зарплатой в месяц, даже выше среднего дохода всех россиян, что не может не радовать. Изучаю финансовую грамотность для создания своего богатого будущего и настоящего с защитными базисами и финансами, что будут приносить прибыль. Занимаюсь инвестициями и изучением зарубежных рынков. Еще я похудел и сделал татуировку очень крутую. Вспоминается пребывание в Тюмени только со светлыми мыслями из-за хороших людей, которых я там узнал, да и опыта, который там получил.

В Красноярске Даниил работает, постигает азы финансиста, а еще сделал татуировку - жизнь потекла своим чередом

Аня Коняхина рассказывала «Комсомолке» подробности пребывания в санатории. Печеньки, конфетки, средства личной гигиены и четырехразовое питание, а еще пугающая перспектива: «Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново».

Кроме плотного графика приема пищи, в распоряжении гостей санатория были книги и интернет. Сегодня Аня вспоминает эвакуацию из Китая и карантин в Тюмени как красивую историю, которую можно рассказывать знакомым.

– Примерно еще месяца два дома был ажиотаж: всем рассказывала об эвакуации и карантине, многие задавали вопросы. Теперь, понятное дело, интерес уже поутих, но, когда оказываюсь в новой компании, снова рассказываю эту историю. По приезде во Владивосток немножко поработала в такси, немного в местном клубе танцевала. А сейчас я преподаю английский язык в языковом клубе.

Аня успела поработать в такси, отучилась на визажиста, а сейчас преподает английский язык детям

Аня говорит, что в ее окружении многие переболели коронавирусом, но никакой паники ни у кого нет. Кажется, все уже привыкли к течению жизни в условиях пандемии, отметила она. Наша героиня по-прежнему ждет открытия границ, чтобы уехать работать в Поднебесную.

Мировой масочный режим

Когда Россия стала закрывать границы с другими государствами, путешествие к родным в Тюмень задумала жительница Шанхая Мария Беллис. В марте 2020 года в Китае максимально контролировали передвижение жителей, по дороге в аэропорт ее несколько раз останавливали, проверяли температуру. А передвижение отслеживалось с помощью специального приложения. Сегодня ее критика в адрес земляков не кажется столь острой, как она ощущалась почти год назад. Тогда Маша увидела контраст двух стран: Китая, эпицентра пандемии, и России, где в ту пору бродила масса фейков.

– Самое главное отличие в том, что в Китае ходят в масках все. В России все это только обсуждают. Тем не менее в нашем тюменском аэропорту все сотрудники без масок и без перчаток, – удивилась собеседница. – А сколько людей в Тюмени чихают и кашляют! Это так бросается в глаза! Если человек в лифте проедет, чихнет, и весь дом таким образом заразит. Ведь никто не знает, болеет он или нет.

Даже сегодня, спустя год, Мария отмечает, что в Шанхае маски носят повсеместно, и дети, и взрослые. Здесь их можно приобрести всякие – и детские с мультперсонажами, и с ароматом мяты, например.

Сегодня россияне скорее удивятся, если человек в аэропорту, на вокзале или магазине встретится без маски. А сколько было скандалов за прошедший год из-за средств защиты в общественном транспорте! Если Маша одна из первых рассказывала об опыте обследования на борту самолета сотрудниками Роспотребнадзора, то сейчас термометрия в пределах разумного.

– В течение довольно длительного периода в Китае не было случаев заболевания вирусом, сейчас же есть локальные вспышки, которые тут же пресекаются по отлаженному алгоритму, – отметила она. – Району присваивается средний или высокий уровень эпидемиологического риска, жителей тестируют. В этот район города въезд становится нежелательным. По-прежнему действуют внедренные в прошлом году коды здоровья. Зеленый код – пропуск в любые общественные места.

Сейчас в Поднебесной готовятся к встрече китайского Нового года, его отмечают 12 февраля. В прошлом году страна в это время была в локдауне, люди сидели на карантине и были отрезаны от близких, а улицы оказались необыкновенно пустыми. Однако и год спустя китайцы не спешат выбегать на улицы.

– Многие отправятся в родные города, но в этом году, в связи с вирусом, обязательны тесты при выезде и въезде в другой город. Поощряется отмена всяческих поездок, возмещают полную стоимость авиа- и жедэ билетов, сотрудникам, которые не поедут навещать родственников в другие провинции, выплачивается приличная компенсация и организовывают бесплатные билеты в музеи и парки, – рассказала Маша.

Недавно Маша встретила в парке этих двух джентльменов, которые слушали "Войну и Мир" Л.Н. Толстого на русском языке. Было что обсудить, вспоминаетБеллис.

Китайцы отслеживают количество заболевших в любом городе и уровень риска, присвоенный региону. Это очень удобно, если все же отправляешься в путешествие, считает Маша. Например, они с супругом отменили запланированную поездку в Пекин, поскольку сейчас этот регион со средним уровнем риска заболевания.

Въезд иностранцев в Китай до сих пор запрещен, исключение – воссоединение с семьей или ценные специалисты. А еще для приезжих из-за границы карантин продлен до 24 дней.

– Поэтому я, к примеру, не лечу домой (в Тюмень), я просто не смогу потом вернуться… – говорит Маша. – В целом город живет как обычно, никаких ограничений нет. Все ждут праздника весны – китайский Новый год. Главным пожеланием в этом году станет «крепкого иммунитета»!

А ЕЩЁ…

На сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровели 3 318 173 человека.

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