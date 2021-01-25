Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 января 2021 года: информация об очагах COVID-19

Информация об очагах COVID-19 в Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 155 и составило 27 349 человек.

Всего зараженных: 27 349.

Количество смертей: 238.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 143 человека выздоровели (за весь период – 25723), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 904 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 297 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 238 пациентов с COVID-19.

176 жителей Тюменской области вернулись из-за границы с коронавирусом. Сроки обследования после возвращения из-за границы в регион нарушили 304 человека. На них составили протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день суд рассмотрел 35 дел и наложил штрафов на сумму 420 800 рублей.

По состоянию на 25 января на контроле управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В детских образовательных учреждениях региона также отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Кроме того, стало известно, что в Тюменской области нет полностью приостановленных общеобразовательных организаций по причине заболевания ОРВИ и гриппом с 18 по 24 января.

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 003 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 738 690 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровели 3 150 763 человека.