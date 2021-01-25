Прекращены поиски подростков, бесследно исчезнувших в поселке под Тюменью. Фото - соцсети.

Найдены четверо подростков, пропавших рано утром накануне, 24 января. Они ушли из своих домов в поселке Боровский, который находится в шестнадцати километрах от Тюмени, и до сих пор их местонахождение было неизвестно.

Прекращены поиски подростков, бесследно исчезнувших в поселке под Тюменью. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Детей, предположительно, друзей, искали полицейские, сотрудники местной школы и администрации поселка. Буквально несколько минут назад стало известно, что все они найдены. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

Прекращены поиски подростков, бесследно исчезнувших в поселке под Тюменью. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Информации, где все это время были ребята, пока нет. Однако появляются сведения, что их нашли на чердаке многоэтажного дома в Восточном микрорайоне областной столицы.

Прекращены поиски подростков, бесследно исчезнувших в поселке под Тюменью. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

О том, что три девушки и один юноша найдены, подтвердили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. К счастью, противоправных деяний в отношении их совершено не было. В настоящий момент инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ними разъяснительные беседы, обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, они прятались на чердаке в многоэтажном доме.

Прекращены поиски подростков, бесследно исчезнувших в поселке под Тюменью. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

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