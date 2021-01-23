Жители тюменских микрорайонов остались без воды

Об отключениях воды тюменцев никто не предупреждал Фото: Ирина Ромашкина

В эту субботу, утром 23 января, жители тюменского микрорайона Восточного административного городского округа пожаловались на отсутствие воды.

– Об отключениях никто не предупреждал. Сначала будто отключили горячую воду и снизили давление холодной воды, а позже совсем не стала бежать. Мы даже умыться не успели, ребенок ел овсянку на молоке, а умывались тем, что осталось в чайнике со вчерашнего дня, – рассказал житель дома по ул. Олимпийская, 36 Александр.

Без воды сидят и жильцы домов по улице 30 Победы. Управляющие компании на жалобы жителей ответили следующее:

– Не работают насосы водоканала. Информация им передана. Нужно ждать, когда они устранят неисправность насосов, – пояснили специалисты.

«Комсомолка» запросила комментарий в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

– Информация об отсутствии воды на верхних этажах дома по адресу: Олимпийская, 36 поступила в диспетчерскую службу Водоканала 9:45. Выехала аварийная бригада. Из-за низкой температуры произошёл сбой в системе электроснабжения повысительной насосной станции, что стало причиной остановки насосного оборудования. Специалистами «Росводоканал Тюмень» проведены восстановительные работы, оборудование запущено в работу, – ответило ведомство.

Неисправность была оперативна устранена, тюменцы просидели без воды около двух часов, «отделавшись испугом». Напомним, накануне «Росводоканал Тюмень» отключал воду на 22 улицах областной столицы из-за подключения нового водовода, который тянется от Воронинских горок до Рощинского шоссе.