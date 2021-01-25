«Хороший опыт. Я знала на что шла!»: молодая пара из Тюмени стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".
Молодая пара из Тюмени приняла участие в новом сезоне телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Невеста Ксения Штэп и её жених Валентин боролись с тремя конкурентками за звание самой красивой свадьбы и главный приз - путешествие мечты.
- Я увидела объявление об отборе на новый сезон проекта и решила, что нужно участвовать. Заполнила анкету, прикрепила ссылку на Instagram и отправила, - поделилась тюменская невеста.
Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".
Ксения и Валентин демонстрировали свою свадьбу вторыми. Торжество проходило за городом в уютной обстановке. Церемония бракосочетания была выездной у красивого пруда с водопадом, а изюминкой мероприятия стал банкет в настоящем замке.
Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".
Соперницы Ксюши не смогли оценить по достоинству локацию и платье невесты.
- Ну такое, мне не очень, - именно так оценила свадебное платье участница Алина из города Дна. - У тебя спереди кусок ткани, который тебе постоянно мешает идти.
Еще одна участница Елизавета оставила о свадебном наряде более грубые отзывы. И только Алена из Москвы смогла по достоинству оценить платье.
Весь свадебный день обошелся молодоженам в 600 тысяч рублей, но угодить участницам из других городов так и не вышло. Девушки не оценили ни платье, ни ведущую мероприятия, ни праздничный ужин.
Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".
- Рулетики из ветчины и майонеза, из баклажанов и майонеза. Тюмень - столица деревень, - подчеркнула Лиза.
С каждой минутой участницам становилось все скучнее и они решили поучаствовать в краже невесты. Но и в этот раз все пошло не по плану и девушки окончательно расстроились.
Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".
Но вскоре соперницы забыли о своих разочарованиях и отправились покорять танцпол.
- Я супер довольна, - поделилась Алина.
Тюменская пара набрала 81 балл, уступив победителям всего 5 баллов. В результате Ксения и Валентин заняли третье место.
- Впечатления от проекта только положительные, все понравилось, хороший опыт. Я знала на что шла, поэтому ни о чем не сожалею, - поделилась Ксения, подчеркнув, что сейчас из всех участниц она поддерживает общение лишь с Аленой.