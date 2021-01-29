Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 января 2021 года: ситуация остается стабильной

В Тюменской области ситуация по коронавирусу остается стабильной. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 145 и составило 27 944 человека.

Всего зараженных: 27 944.

Количество смертей: 246.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 143 человека выздоровели (за весь период – 26 300), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 882 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке.

Скончался мужчина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 246 пациентов с COVID-19.

В январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной: с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

В Тюменскую область поступило 21 600 доз вакцины «Спутник V». Партию распределят по поликлиникам. В настоящее время в государственных медорганизациях региона работают 35 пунктов вакцинации. Всего привито 9 807 человек, в листе ожидания находятся еще 10 041.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 26 204 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровели 3 255 462 человека.