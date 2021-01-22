Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 января 2021 года: переход на массовую вакцинацию

В Тюменской области переходят на массовую вакцинацию населения от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 26 876 человек.

Всего зараженных: 26 876.

Количество смертей: 235.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 159 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 26 876), 153 человека выздоровели (за весь период – 25 257), 15 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 691 человек остается под медицинским наблюдением, 2 297 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 235 пациентов с COVID-19.

В Тюменской области переходят на массовую вакцинацию населения от коронавируса. Сегодня, 22 января, в регион поступило 10 тысяч доз вакцины. До конца января ожидается еще 17 тысяч, а в феврале – 47 тысяч доз.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 902 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели 3 054 218 человек.