«Хороший опыт. Я знала, на что шла!»: молодая пара из Тюмени стала участницей шоу «Четыре свадьбы»

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".

Молодая пара из Тюмени приняла участие в новом сезоне телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Невеста Ксения Штэп и её жених Валентин боролись с тремя конкурентками за звание самой красивой свадьбы и главный приз – путешествие мечты.

– Я увидела объявление об отборе на новый сезон проекта и решила, что нужно участвовать. Заполнила анкету, прикрепила ссылку на Instagram и отправила, – поделилась тюменская невеста.

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".

Ксения и Валентин демонстрировали свою свадьбу вторыми. Торжество проходило за городом в уютной обстановке. Церемония бракосочетания была выездной, у красивого пруда с водопадом, а изюминкой мероприятия стал банкет в настоящем замке.

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".

Соперницы Ксюши не смогли оценить по достоинству локацию и платье невесты.

– Ну такое, мне не очень, – именно так оценила свадебное платье участница Алина из города Дна. – У тебя спереди кусок ткани, который тебе постоянно мешает идти.

Еще одна участница Елизавета оставила о свадебном наряде более грубые отзывы. И только Алена из Москвы смогла по достоинству оценить платье.

Весь свадебный день обошелся молодоженам в 600 тысяч рублей, но угодить участницам из других городов так и не вышло. Девушки не оценили ни платье, ни ведущую мероприятия, ни праздничный ужин.

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".

– Рулетики из ветчины и майонеза, из баклажанов и майонеза. Тюмень – столица деревень, – подчеркнула Лиза.

С каждой минутой участницам становилось всё скучнее, и они решили поучаствовать в краже невесты. Но и в этот раз всё пошло не по плану, и девушки окончательно расстроились.

Фото: Скрин ТВ ШОУ "4 свадьбы".

Но вскоре соперницы забыли о своих разочарованиях и отправились покорять танцпол.

– Я супердовольна, – поделилась Алина.

Тюменская пара набрала 81 балл, уступив победителям всего 5 баллов. В результате Ксения и Валентин заняли третье место.

– Впечатления от проекта только положительные, всё понравилось, хороший опыт. Я знала, на что шла, поэтому ни о чем не сожалею, – поделилась Ксения, подчеркнув, что сейчас из всех участниц она поддерживает общение лишь с Аленой.