Новшество в изготовлении памятников: тюменцам стали доступны эксклюзивные технологии. Фото предоставлено "КП".

Памятник всегда был особым символом, выражающим благодарность, уважение и любовь. Но главной функцией, которую несут подобные сооружения, считается увековечение памяти, а значит, они должны быть долговечными, иметь представительный вид, а порой и уникальность, что, к слову, сегодня всё чаще является одним из значимых требований заказчиков.

При выборе памятника нужно знать некоторые правила, например, уточнить, нет ли определенного регламента у кладбища, изучить возможные материалы, их плюсы и минусы, дизайн, определиться с бюджетом. Важно, чтобы памятник был подобран правильно, чтобы он соответствовал полу, характеру, иногда даже увлечениям человека. Скажем, если мужской вариант будет более строгим и выдержанным, женский, наоборот, выполняется с плавными линиями и выразительным художественным оформлением.

Большую роль играет портрет – главный отличительный элемент в композиции. Он может наноситься с помощью гравировки. Выгравированное изображение «живет» столько же, сколько и сам памятник, оно не боится непогоды и устойчиво к действиям вандалов. Но у этого, казалось бы, идеального решения тоже есть недостатки, один из таких – серо-черные оттенки. И этот формат уже уходит в прошлое. Однотонность вытеснили новые технологии – цветной фотокерамический портрет. Сегодня он доступен жителям многих городов России, включая Тюмень.

В областной столице портрет в цвете тюменцы заказывают на сайте компании NISP.ru – https://www.nisp.ru/, которая работает с клиентами по всей России. В процессе разработки и изготовления все изделия проходят высокотемпературный обжиг, что позволяет готовому изображению на памятнике быть максимально стойким к выцветанию и выдерживать любые погодные условия. Благодаря современным возможностям мастера могут воспроизвести керамику любой формы. Кстати, сам материал – производства Италии. Это преимущество позволяет исполнить даже нестандартное пожелание. Большой плюс и в том, что компания работает с дизайнерами, создавшими более тысячи макетов для клиентов с самыми разными запросами и бюджетом.

Фото предоставлено "КП".

Широкоформатная цветная печать на памятниках становится всё более популярнее. Такое изображение оставляет родных и близких в памяти в красивых и ярких образах, дает возможность видеть ушедших такими, какими они были при жизни. Всё это несомненное преимущество перед другими способами нанесения портрета.

В компании NISP.ru клиентам предоставляют эксклюзивную возможность заказа памятника без таблички и гравировки – с печатью изображения сразу на граните.

– Фотография на памятник может покрывать всю его поверхность. Лицевая часть может быть пропечатана полностью, включая фамилию, имя и даты жизни. Всё это оформляется в едином дизайне, соответственно, такое решение смотрится очень эффектно, – отмечают представители компании.

Чтобы сделать заказ памятника по уникальной технологии, нужно прежде всего выбрать качественную фотографию. Она может быть сделана на камеру телефона, но с хорошим разрешением, и это необязательно официальное или строгое изображение. После необходимо отправить снимок специалисту. Задать вопросы и получить консультацию можно бесплатно, так же как и расчет сметы на изготовление памятника. Оставить свой номер телефона для связи и посмотреть готовые работы можно на официальном сайте NISP – https://www.nisp.ru/.