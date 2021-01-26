Где сделать прививку от коронавируса в Тюмени: все пункты вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции Фото: Виктория Стеблова

Вакцинация от коронавируса в Тюмени набирает обороты. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, до конца января 2021 года регион получит еще 17 тысяч доз вакцины, в феврале – 47 тысяч. Это означает, что все жители, которые желают привиться от covid-19, смогут сделать это в ближайшее время. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Тюмени.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПИСИ

В любой городской поликлинике нужно записаться заранее. Об этом нам рассказали на горячей линии по вопросам, связанным с распространением коронавируса. Время и дату приема можно выбрать удобным для себя образом.

1. По телефону 122.

2. Через единый портал госуслуг.

3. Через номер регистратуры в выбранной вами поликлинике.

4. Лично. Придя в поликлинику, нужно обратиться в регистратуру или администратору, которые вам подскажут последующие действия.

Адреса больниц в Тюмени:

1. ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»

Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте, 75, корпус 2.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

2. ГБУЗ ТО (ОИКБ)

Адрес: Тюмень, ул. Комсомольская, 54а.

Запись: +7 (3452) 50-82-55.

3.ГБУЗ ТО № 1 (ОКБ № 21)

Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте, 75.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

4. Областная клиническая больница № 1

Адрес: Тюмень, ул. Котовского, 55/3.

Запись: +7 (3452) 56-00-10.

5. Областная больница № 19

Адрес: Тюмень, ул. Авторемонтная, 2а.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

Список поликлиник Тюмени:

ММАУ «ГП № 6» (взрослая поликлиника)

Адрес: Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97/1.

Запись: +7 (3452) 56-06-33.

ММАУ «ГП № 17»

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 106б

Запись: +7 (3452) 56-00-27.

Городская поликлиника № 5

Адрес: Тюмень, ул. Московский Тракт, 35а.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

ММАУ «ГП № 12» (поликлиника)

Адрес: Тюмень, ул. Станционная, 26в/1

Запись: +7 (3452) 59-40-60.

ММАУ «ГП № 17» (взрослое отделение)

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 94/1.

Запись: +7 (3452) 56-21-17.

ММАУ «ГП № 1»

Адрес: Тюмень, Заречный проезд, 4/1.

Запись: +7 (3452) 25-57-34.

ММАУ «ГП № 1» (филиал городской поликлиники № 2)

Адрес: Тюмень, Заречный проезд, 4/1.

ММАУ «ГП № 3» (поликлиника № 1)

Адрес: Тюмень, ул. Ленина, 23.

ММАУ «ДГП № 1»

Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 65/1.

Запись: +7 (3452) 56-01-60.

ММАУ «ГП № 17»

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 102/1.

Запись: +7 (3452) 56-00-49.

ММАУ «СП № 1» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Ватутина, 2/1.

Запись: +7 (3452) 47-01-72.

ММАУ «ГП № 14»

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 23а.

Запись: +7 (3452) 39-96-35; +7 (3452) 39-20-00.

ММАУ «ГП № 12» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Станционная, 26в/1.

Запись: +7 (3452) 59-40-60.

ММАУ «ГП № 13»

Адрес: Тюмень, ул. Казачьи Луга, 9/1.

Запись: +7 (3452) 56-11-35; +7 (3452) 56-00-13.

ММАУ «ГП № 12»

Адрес: Тюмень, ул. Народная, 6/1.

Запись: +7 (3452) 59-40-22; +7 (3452) 59-40-00.

ММАУ «ГП № 6» (поликлиника)

Адрес: Тюмень, ул. Рижская, 51/1.

Запись: +7 (3452) 56-00-11.

ММАУ «ГП № 6» (взрослая поликлиника)

Адрес: Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97/1.

Запись: +7 (3452) 56-06-33; +7 (3452) 56-06-34.

ММАУ «ГП № 6» (поликлиническое отделение)

Адрес: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 8/1.

Запись: +7 (3452) 56-06-48.

ММАУ «ГП № 3» (поликлиника № 2)

Адрес: Тюмень, ул. Садовая, 135а/1.

Запись: +7 (3452) 56-12-90.

ММАУ «ГП № 4» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Холодильная, 136/1.

Запись: +7 (3452) 56-04-90; +7 (3452) 56-04-91.

ММАУ «ГП № 5» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Волгоградская, 117/2.

Запись: +7 (3452) 56-03-18.

ММАУ «ГП № 1» (филиал городской поликлиники № 3)

Адрес: Тюмень, ул. Щербакова, 4/11.

Запись: +7 (3452) 69-67-54.

ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» (поликлиника)

Адрес: Тюмень, ул. Володарского, 47/1.

Запись: +7 (3452) 25-70-55.

Городская поликлиника № 4

Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 79.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 560-179.

Городская поликлиника № 12

Адрес: Тюмень, ул. Пермякова, 39, корпус 1.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 59-40-00.

Городская поликлиника № 17

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 102.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-10-17.

Городская поликлиника № 4

Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 65.

Запись: +7 (3452) 560-165; +7 (3452) 560-160.

Городская поликлиника № 8

Адрес: Тюмень, ул. Дружбы, 157. Запись: +7 (3452) 56-00-08; +7 (3452) 56-10-08.

Городская поликлиника № 3

Адрес: Тюмень, ул. Ямская, 96.

Запись: +7 (3452) 56-12-67; +7 (3452) 56-12-83.

Поликлиника

Адрес: Тюмень, ул. Малышева, 22.

Запись: +7 (3452) 45-81-92.

Поликлиника

Адрес: Тюмень, ул. Республики, 1.

Запись: +7 (3452) 46-18-57; +7 (3452) 64-63-90.

Городская поликлиника № 8

Адрес: Тюмень, ул. Мелиораторов, 17.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-02-17.

Городская поликлиника № 6

Адрес: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 8.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-06-48.

Городская поликлиника № 5

Адрес: Тюмень, ул. Санаторная, 6.

Запись:+7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-05.

Городская поликлиника № 8

Адрес: Тюмень, ул. Пражская, 28.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-02-83.

Городская поликлиника № 6

Адрес: Тюмень, ул. Рижская, 53.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-11.

ММАУ «ГП № 4» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Индустриальная, 49.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-04-04.

Городская поликлиника № 5 (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Николая Чаплина, 115.

Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-05.

Городская поликлиника № 17

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 106б. Запись: +7 (3452) 56-10-17.

Городская поликлиника № 3

Адрес: Тюмень, ул. Ямская, 114.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

Городская поликлиника № 12

Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 103

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

Городская поликлиника № 8

Адрес: Тюмень, ул. Любимая, 1.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

ММАУ «ГП № 4» (филиал)

Адрес: Тюмень, ул. Минская, 65, корп. 1.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

Городская поликлиника № 3

Адрес: Тюмень, ул. Охотская, 9.

Запись: +7 (3452) 39-33-33.

Нужно помнить о том, что важным пунктом процедуры вакцинации является предварительная запись. Без нее поставить прививку в поликлиниках по месту жительства/прописки невозможно.