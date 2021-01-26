Где сделать прививку от коронавируса в Тюмени: все пункты вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции
Фото: Виктория Стеблова
Вакцинация от коронавируса в Тюмени набирает обороты. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, до конца января 2021 года регион получит еще 17 тысяч доз вакцины, в феврале – 47 тысяч. Это означает, что все жители, которые желают привиться от covid-19, смогут сделать это в ближайшее время. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Тюмени.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПИСИ
В любой городской поликлинике нужно записаться заранее. Об этом нам рассказали на горячей линии по вопросам, связанным с распространением коронавируса. Время и дату приема можно выбрать удобным для себя образом.
1. По телефону 122.
2. Через единый портал госуслуг.
3. Через номер регистратуры в выбранной вами поликлинике.
4. Лично. Придя в поликлинику, нужно обратиться в регистратуру или администратору, которые вам подскажут последующие действия.
Адреса больниц в Тюмени:
1. ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»
Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте, 75, корпус 2.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
2. ГБУЗ ТО (ОИКБ)
Адрес: Тюмень, ул. Комсомольская, 54а.
Запись: +7 (3452) 50-82-55.
3.ГБУЗ ТО № 1 (ОКБ № 21)
Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте, 75.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
4. Областная клиническая больница № 1
Адрес: Тюмень, ул. Котовского, 55/3.
Запись: +7 (3452) 56-00-10.
5. Областная больница № 19
Адрес: Тюмень, ул. Авторемонтная, 2а.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
Список поликлиник Тюмени:
ММАУ «ГП № 6» (взрослая поликлиника)
Адрес: Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97/1.
Запись: +7 (3452) 56-06-33.
ММАУ «ГП № 17»
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 106б
Запись: +7 (3452) 56-00-27.
Городская поликлиника № 5
Адрес: Тюмень, ул. Московский Тракт, 35а.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
ММАУ «ГП № 12» (поликлиника)
Адрес: Тюмень, ул. Станционная, 26в/1
Запись: +7 (3452) 59-40-60.
ММАУ «ГП № 17» (взрослое отделение)
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 94/1.
Запись: +7 (3452) 56-21-17.
ММАУ «ГП № 1»
Адрес: Тюмень, Заречный проезд, 4/1.
Запись: +7 (3452) 25-57-34.
ММАУ «ГП № 1» (филиал городской поликлиники № 2)
Адрес: Тюмень, Заречный проезд, 4/1.
ММАУ «ГП № 3» (поликлиника № 1)
Адрес: Тюмень, ул. Ленина, 23.
ММАУ «ДГП № 1»
Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 65/1.
Запись: +7 (3452) 56-01-60.
ММАУ «ГП № 17»
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 102/1.
Запись: +7 (3452) 56-00-49.
ММАУ «СП № 1» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Ватутина, 2/1.
Запись: +7 (3452) 47-01-72.
ММАУ «ГП № 14»
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 23а.
Запись: +7 (3452) 39-96-35; +7 (3452) 39-20-00.
ММАУ «ГП № 12» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Станционная, 26в/1.
Запись: +7 (3452) 59-40-60.
ММАУ «ГП № 13»
Адрес: Тюмень, ул. Казачьи Луга, 9/1.
Запись: +7 (3452) 56-11-35; +7 (3452) 56-00-13.
ММАУ «ГП № 12»
Адрес: Тюмень, ул. Народная, 6/1.
Запись: +7 (3452) 59-40-22; +7 (3452) 59-40-00.
ММАУ «ГП № 6» (поликлиника)
Адрес: Тюмень, ул. Рижская, 51/1.
Запись: +7 (3452) 56-00-11.
ММАУ «ГП № 6» (взрослая поликлиника)
Адрес: Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97/1.
Запись: +7 (3452) 56-06-33; +7 (3452) 56-06-34.
ММАУ «ГП № 6» (поликлиническое отделение)
Адрес: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 8/1.
Запись: +7 (3452) 56-06-48.
ММАУ «ГП № 3» (поликлиника № 2)
Адрес: Тюмень, ул. Садовая, 135а/1.
Запись: +7 (3452) 56-12-90.
ММАУ «ГП № 4» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Холодильная, 136/1.
Запись: +7 (3452) 56-04-90; +7 (3452) 56-04-91.
ММАУ «ГП № 5» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Волгоградская, 117/2.
Запись: +7 (3452) 56-03-18.
ММАУ «ГП № 1» (филиал городской поликлиники № 3)
Адрес: Тюмень, ул. Щербакова, 4/11.
Запись: +7 (3452) 69-67-54.
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» (поликлиника)
Адрес: Тюмень, ул. Володарского, 47/1.
Запись: +7 (3452) 25-70-55.
Городская поликлиника № 4
Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 79.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 560-179.
Городская поликлиника № 12
Адрес: Тюмень, ул. Пермякова, 39, корпус 1.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 59-40-00.
Городская поликлиника № 17
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 102.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-10-17.
Городская поликлиника № 4
Адрес: Тюмень, ул. Профсоюзная, 65.
Запись: +7 (3452) 560-165; +7 (3452) 560-160.
Городская поликлиника № 8
Адрес: Тюмень, ул. Дружбы, 157. Запись: +7 (3452) 56-00-08; +7 (3452) 56-10-08.
Городская поликлиника № 3
Адрес: Тюмень, ул. Ямская, 96.
Запись: +7 (3452) 56-12-67; +7 (3452) 56-12-83.
Поликлиника
Адрес: Тюмень, ул. Малышева, 22.
Запись: +7 (3452) 45-81-92.
Поликлиника
Адрес: Тюмень, ул. Республики, 1.
Запись: +7 (3452) 46-18-57; +7 (3452) 64-63-90.
Городская поликлиника № 8
Адрес: Тюмень, ул. Мелиораторов, 17.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-02-17.
Городская поликлиника № 6
Адрес: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 8.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-06-48.
Городская поликлиника № 5
Адрес: Тюмень, ул. Санаторная, 6.
Запись:+7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-05.
Городская поликлиника № 8
Адрес: Тюмень, ул. Пражская, 28.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-02-83.
Городская поликлиника № 6
Адрес: Тюмень, ул. Рижская, 53.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-11.
ММАУ «ГП № 4» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Индустриальная, 49.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-04-04.
Городская поликлиника № 5 (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Николая Чаплина, 115.
Запись: +7 (3452) 39-33-33; +7 (3452) 56-00-05.
Городская поликлиника № 17
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 106б. Запись: +7 (3452) 56-10-17.
Городская поликлиника № 3
Адрес: Тюмень, ул. Ямская, 114.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
Городская поликлиника № 12
Адрес: Тюмень, ул. Широтная, 103
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
Городская поликлиника № 8
Адрес: Тюмень, ул. Любимая, 1.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
ММАУ «ГП № 4» (филиал)
Адрес: Тюмень, ул. Минская, 65, корп. 1.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
Городская поликлиника № 3
Адрес: Тюмень, ул. Охотская, 9.
Запись: +7 (3452) 39-33-33.
Нужно помнить о том, что важным пунктом процедуры вакцинации является предварительная запись. Без нее поставить прививку в поликлиниках по месту жительства/прописки невозможно.