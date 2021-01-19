Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 167 и составило 26 397 человек.Всего зараженных: 26 397.Количество смертей: 232.Режим повышенной готовности: до 28 февраля.За минувшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 26 397), 154 человека выздоровели (за весь период – 24 797), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 0277 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 047 человек находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: женщина, 63 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 49 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в регионе скончались 232 пациента с COVID-19.В Тюмени после коронавирусной паузы свои двери открывает государственный цирк. Первые представления начнутся уже с 13 февраля.За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровели 3 002 026 человек.