«Не стоит мазаться тем, что под рукой!»: косметолог – о том, как уберечь кожу от сибирского мороза

Уход за кожей лица зимой Фото: Виктория Стеблова

Из-за суровых морозов, холодных ветров, ношения защитных масок и сухого воздуха отапливаемых помещений в первую очередь страдает кожа. Именно зимой она становится обветренной, сухой, чаще шелушится. А значит, есть вероятность подморозить ее на сибирских просторах. Косметолог из Тюмени Ника Рен поделилась советами по уходу за кожей лица зимой в домашних условиях. Специалист уверена, что главное в уходе – это защита и увлажнение.

Как правильно ухаживать за кожей лица зимой?

– В такую погоду больше всего нужны питательные и восстанавливающие кремы, а также маски. Лицо особенно нуждается в защите, так как мороз может спровоцировать купероз (заболевание, вызванное нарушением микроциркуляции крови. – Прим. ред.), – поделилась косметолог. – Также не стоит за 5 минут до выхода наносить увлажняющие кремы и сыворотки.

Помимо этого, Ника советует подбирать уход индивидуально, ведь кожа делится на несколько типов. Ни в коем случае нельзя растирать кожу в мороз. Во-первых, это больно, во-вторых, это повредит саму кожу, и, в-третьих, есть вероятность занести инфекцию.

А ещё тюменский мастер призывает не заниматься изготовлением масок самостоятельно, ведь это может сыграть злую шутку с вашим здоровьем.

– Я сторонник того, что эффективнее, проще и иногда даже дешевле по соотношению цена/эффект/время купить нормальную маску. Не стоит мазаться тем, что под рукой. Это может привести к аллергии, раздражению или воспалению. Особенно при неудачных комбинациях всяких ингредиентов, которые есть под рукой, – поделилась косметолог.

Бьюти-мастер рекомендует всем желающим сохранить свою красоту и молодость завести ежедневный ритуал, которые нужно соблюдать каждый день.

– Перед выходом на улицу необходимо наносить защитный крем, а по возвращении с мороза, если долго находились на улице, пользоваться восстанавливающим кремом или маской, – посоветовала Ника Рен.

Наши руки страдают от мороза не меньше лица. Поэтому первый совет по уходу за ними – не пренебрегать варежками или перчатками. Не стоит забывать тщательно вытирать руки, но делать это нужно максимально аккуратно. Учитывая, что коже рук тоже нужно питание и защита, необходимо иметь подходящие кремы.

Как ухаживать за кожей рук?

– Что касается рук, на них тоже можно наносить восстанавливающие и питательные маски дома. Хорошо помогает парафинотерапия, которую при желании и дома делать можно, – поделилась мастер.

Перед выходом из дома, приблизительно за 30 – 40 минут, используйте защитный крем, в состав которого входят питательные масла. Процедуру нужно сделать заранее, чтобы крем успел хорошо впитаться.

Уход за кожей рук в зимний период Фото: Виктория Стеблова

КСТАТИ!

Для сохранения красоты нужно не только делать различные процедуры, но и соблюдать полезное и правильно питание. Откажитесь от излишне жирной пищи и продуктов с большим содержанием сахара. Уделите свое внимание ярким овощам и ягодам: свекла, клюква, перец. Это поможет ускорить процесс регенерации.

И конечно же, необходимо соблюдать водный баланс в организме и пить больше чистой воды.