Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 164 и составило 26 230 человек.Всего зараженных: 26 230.Количество смертей: 229.Режим повышенной готовности: до 28 февраля.За минувшие сутки 157 человек выздоровели (за весь период – 24643), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 087 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 649 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 229 пациентов с COVID-19.На тюменских предприятиях выявили 14 нарушений режима повышенной готовности. С 1 по 13 января проведено 40 проверок.В Тюменской области на сегодняшний день отсутствуют очаги групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Хорошие известия поступили от местного управления Роспотребнадзора.В Тюменской области работающим пенсионерам, у которых нет возможности трудиться на удаленке, дистанционно продлят больничный. Дело в том, что в регионе продлили режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше. Соответственно, больничный выпишут по 28 февраля.За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 333 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровели 2 978 764 человека.