Юные любители геологии

Определены победители Тюменской геологической олимпиады. Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз».

Эти школьники без труда ответят, что такое минералогия и петрография. Юные участники IX Тюменской геологической олимпиады, которая на минувшей неделе завершилась в школе инженерного резерва опорного вуза, мечтают связать свое будущее с этой важной и нужной профессией.

Шестьдесят мальчишек и девчонок из Тюменской, Свердловской, Оренбургской областей и Татарстана буквально вгрызались в гранит науки, чтобы вырвать победу у соперников – таких же рьяных любителей геологии, как они сами.

В формате онлайн

Пандемия уже почти год не позволяет организовывать массовые мероприятия, поэтому в наступившем году организаторы решили не отменять олимпиаду, а провести ее в онлайн-формате. Как отметила одна из судей, менеджер отдела ресурсной базы и аудита запасов ООО «РН-Уватнефтегаз» Ирина Бабурина, на качестве проведения мероприятия смена формата не отразилась.

– Всё мероприятие проходило в формате видеоконференции, и судьи, и участники легко освоили все технические моменты олимпиады, – рассказывает Ирина Олеговна корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень». – Я судила теоретический тур средней группы – для 8 – 9 классов. Старшеклассникам были предложены 10 вопросов, ответы на которые не предполагали конкретики. Каждый вопрос дети анализировали, искали решение на основе имеющихся теоретических знаний и делали выводы в режиме онлайн. Надо сказать, у трёх наиболее активных членов «Клуба юных геологов» достаточно неплохо получалось.

По ее словам, по сравнению с рядовыми школьниками багаж знаний у юных геологов несравненно выше. Они обладают большими компетенциями и заинтересованы в накоплении новых умений.

– Наше предприятие не первый год дружит с «Клубом юных геологов», но лично для меня участие в олимпиаде – возможность посмотреть на ребят, которые влюблены в геологию. Как сложится их судьба, покажет время, но у таких любознательных детей больше шансов найти престижную работу.

Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз».

Люди дела

Школяры из регионов России участвовали в олимпиаде по пяти дисциплинам: «Минералогия и петрография», «Палеонтология», «Нефтегазовая геология», теоретический тур и конференция исследовательских работ. В каждой – своя возрастная группа: младшие школьники, ученики среднего звена и старшеклассники.

– Каждый школьник участвует в той дисциплине, в которой хочет, – говорит руководитель проекта, заведующий лабораторией седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Павел Смирнов. – Как правило, задания включают два блока – теоретический и практический. Например, на «Минералогии и петрографии» обыкновенно подготавливается коллекция минералов горных пород, и участникам требуется выполнить их диагностику. Но раз в этом году всё проходило в онлайн-формате, количество практических заданий вынужденно было уменьшено. Сделали упор на теорию.

Конкурс теоретических знаний в программе олимпиады – это не «сухой» комплект заданий, а обсуждение различных тем геологической науки, что имеет своей целью подтолкнуть ребят к живому мышлению. Этот формат заданий используется уже десять лет, и каждый год он расширяется и дополняется.

– Мы задаем ребятам вопрос, на который может не быть конкретного ответа. Это может быть фотография геологических обнажений или образца необычной горной породы. Спрашиваем: «Как мог образоваться этот образец? Что может рассказать это? Где и когда могла сформироваться эта окаменелость?». И они демонстрируют свою способность размышлять, находить примеры из жизни, умение ссылаться на больших ученых, которые занимаются этой темой. Разворачивается целая научная дискуссия, – рассказывает Павел Смирнов.

Судейской комиссии было сложно определить победителей среди всего многообразия проектов. Каждый из ребят показал высший пилотаж в исследовательских работах и дисциплинах. Однако олимпиада есть олимпиада, и своих победителей она выявила. В число призеров вошли школьники из Тюмени, Казани, Орска и Екатеринбурга, для которых успех на олимпиаде – еще одна ступень в будущую профессию.