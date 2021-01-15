Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 25 735 человек.Всего зараженных: 25 735.Количество смертей: 226.Режим повышенной готовности: до 28 февраля.За минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 25 735), 161 человек выздоровел (за весь период – 24 163), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 930 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 649 человек находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 50 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 77 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 226 пациентов с COVID-19.В Тюменской области вакцинируют людей из групп риска, но список будет расширяться. На сегодняшний день привито 1 965 человек. Всего в регион поступило 5 542 дозы вакцины «Спутник V».В Тюменскую область с 1 августа 2020 года из-за границы прибыло более 18 тысяч человек. У 175 жителей региона выявили коронавирусную инфекцию.За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровели 2 909 680 человек.