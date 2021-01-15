Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, в Тюменской области православные верующие жители смогут отпраздновать Крещение Господне и окунуться в специально оборудованные купели.В пресс-службе МЧС Тюменской области сообщили, что основным местом для Крещенских купаний в Тюмени станет озеро Липовое (озеро Чемпионов), дополнительно будут оборудованы места на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря и участке реки в поселке Антипино.- Обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание. Проводить мероприятие в этом году необходимо с учетом всех сложившихся обстоятельств, то есть в условиях низких температур и действующих в регионе ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, - поделилась пресс-служба.Организаторам традиционного православного праздника стали Тюменское благочиние Тобольско-Тюменской митрополии и Тюменское областное общественное движение «Сибирь Православная» при поддержке администрации города Тюмени.Также стало известно о том, что в связи с ограничительными мерами будет установлено больше палаток для переодевания, чем в предыдущих годах. А в местах, где расположены купели, будут дежурить сотрудники МЧС и бригады медицинской помощи.Утром, 18 января, будут проходить богослужения и освящение воды в храмах епархии. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в 09:00 возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре города Тюмени. 11:00 – Крестный ход на набережную Туры и Великое освящение воды. Крещенские купания будут проходить два дня – 18 и 19 января до полуночи.Где купаться в Тобольске на Крещение в 2021 году?Освящение воды и купания в Тобольске состоятся 19 января.Сумкино, район котельной (11:30), Сумкино, возле поселка Ворогушино (12:00);Абалак (11:30) – Тобольский район;Вагай (11:30) – Вагайский район;Уват (11:30), Туртас (12:00), Першино (16:00), Демьянка (11:15) – Уватский район;Ярково (11:30), Покровское (16:00), Липовка (11:30) – Ярковский район.В Ялуторовском благочинии 19 января в праздник Крещения Господня в купель можно будет окунуться в следующих местах:Ялуторовский район – Ялуторовск на р. Тобол, Заводопетровское на р. Тобол;Заводоуковский район – Пономарева (пригород Заводоуковска) на р. Тобол, Сосновка на р. Гришина, Заводоуковск на старице р. Ук;Исетский район – Исетское на оз. Теренкуль, Солобоево на р. Исеть и на р. Юзя, Рафайлово на р. Юзя;Упоровский район – Упорово на р. Тобол, Суерка на р. Тобол, Кизак на р. Кизак, Емуртла на р. Емуртла, Нижнеманай на источнике.КСТАТИ!Горожане, которые не готовы окунуться в ледяную воду по каким-либо причинам, смогут это сделать на некоторых горячих источниках, которые будут освящены.