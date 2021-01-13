Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 25 407 человек.Всего зараженных: 25 407.Количество смертей: 220.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.За минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 25 407), 153 человека выздоровели (за весь период – 23 842), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 505 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: мужчина, 35 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и отягощенного анамнеза; женщина, 64 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 45 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 220 пациентов с COVID-19.В Тюменской области почти на пять процентов снизилась заболеваемость коронавирусом по сравнению с аналогичным периодом декабря. Сейчас показатель заболеваемости составляет 124 на 100 тысяч населения, что на уровне среднего по УрФО.Весенний семестр 2021 года для обучающихся в Тюменском индустриальном университете в областной столице и его филиале в Тобольске пройдет в смешанном формате. Образовательные программы будут реализованы в полном объёме.В Ишиме начался второй этап вакцинации от коронавируса. Она проходит в областной больнице № 4. Первым 145 привившимся начали вводить второй компонент вакцины «Спутник V».Тюменцев предупредили, что центры занятости продолжат работать в дистанционном режиме до 31 марта включительно. Это связано с продлением действия режима повышенной готовности на территории региона.Старшая медицинская сестра взрослой поликлиники ОКБ № 2 Татьяна Друганова получила почетную грамоту Тюменской областной думы. Она организовывала бесперебойное дежурство медперсонала в общежитии на улице Мельникайте, 63, откуда была госпитализирована в инфекционную больницу китайская студентка – первый в регионе пациент с подтверждённым COVID-19.За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 658 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровели 2 854 088 человек.