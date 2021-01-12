Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 155 и составило 25 242 человека.Всего зараженных: 25 242.Количество смертей: 215.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.За минувшие сутки 132 человека выздоровели (за весь период – 23 689), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 448 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.Скончалась женщина, 59 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 215 пациентов с COVID-19.За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 755 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровели 2 825 430 человек.