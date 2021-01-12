Новый уникальный комплекс «КРИСАФ» установили в тюменском психоневрологическом диспансере «Надежда», чтобы дети с детским церебральным параличом проходили курс реабилитации. Идея создания такого тренажера появилась у генерального директора предприятия «КРИСАФ» Ильдара Рахматуллина 12 лет назад. Всю методику разработали и реализовали в Тюмени, а финансовую помощь на образец выделил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.«Тело в воде»Курс реабилитации длится две недели. За это время дети проходят десять занятий по 30 – 40 минут. Маленького пациента в положении лежа подвешивают на специальной подвесной системе лицом вниз. В результате ребенок испытывает состояние, схожее с состоянием тела в воде, поэтому у него появляется возможность правильно выстраивать координацию мышц.У такой методики есть огромный плюс – она проходит в игровом формате. Перед ребенком транслируется водный мир, в котором маленькие пациенты проходят различные задания. Например, ловят рыбку.– Новый метод позволяет эффективно проводить реабилитацию детей с ДЦП, – рассказывает Ильдар. – Эффективность метода мы сейчас проверяем. Семь детей уже прошли курс реабилитации, ещё семеро проходят её в данный момент.Результат налицоПервой пациенткой стала 15-летняя девочка, которая прошла реабилитационный комплекс вне клинических испытаний. Никто не ждал от этой реабилитации какого-то чуда, специалисты осторожно давали прогнозы, но результат оказался положительным.– После десяти занятий у девочки значительно изменилась походка, устойчивость, она научилась самостоятельно прыгать вверх и вперед. Мама и ребенок остались очень довольны, хотя и не надеялись на изменения, – говорит Ильдар Рахматуллин.После того, как дети закончат курс реабилитации, специалисты посмотрят на их функциональное состояние. Однако пока результаты обнадеживают, ведь эффективность реабилитации отслеживается у всех семерых детей.– Родители отмечают положительный эффект: дети стали лучше ходить. Если раньше ребятишки искали опору, старались опереться на маму, когда ходили, то сейчас ходят самостоятельно, – отмечает гендиректор «КРИСАФ».По словам специалистов, даже после десяти занятий у детей с ДЦП видны изменения в походке и увеличение активности. Поразительный эффект отмечается и у детей с ДЦП в послеоперационном периоде. Тот эффект, который ранее достигался через два месяца упорных занятий, теперь достигается за 10 дней.– Пока я могу объяснить это тем, что при разгрузке веса собственного тела снимаются блоки в позвоночно-двигательных сегментах. Ребенок, не прилагая усилий сопротивления силам гравитации, может активно включаться в движение, тренируя его. Эффективность терапии на «КРИСАФ» может быть еще больше при дополнительном применении программируемой электростимуляции, которая идет в комплекте с разработкой, – поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Вера Змановская.А что для взрослых?Методику можно применять и для реабилитации взрослых, хотя поставить комплекс для них пока не удалось. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все подходящие центры отданы под моногоспитали, в связи с чем работа в этом направлении временно прекращена. Однако создатели уверены: как только ситуация с пандемией коронавируса нормализуется, они вернутся к этому вопросу и установят комплексы для взрослых.С точки зрения медицины, команда «КРИСАФ» планирует доказать эффективность этого метода и масштабировать его в другие клиники. Курс занимает две недели и включает в себя в основном новую методику от тюменских специалистов. Так, курс реабилитации можно начинать детям с весом от 15 килограммов, то есть с трех-четырехлетнего возраста. И помните: чем раньше начинать лечение, тем больше шансов на прогресс.