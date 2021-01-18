Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил божественную литургию в честь Крещения Господня, которая прошла сегодня, 18 января, в соборе Свято-Троицкого монастыря.Верующих причастили, а после священнослужения процессия прошла крестный ход на набережную Туры, к традиционному месту крещенских купаний. Здесь владыка осветил тюменскую Иордань и обратился к тюменцам с речью, поздравив православных христиан с праздником.– Всех вас с праздником Крещения Господня! Солнышко радует нас, греет – такой теплый праздник для души. В этот день мы вспоминаем как Господь наш Иисус Христос пришел на Иордан и принял крещение от Иоана, – напомнил митрополит.Праздник богоявления (Крещения Господня) – это один из великих двунадесятых праздников православной церкви. Когда святой пророк Иоанн Предтеча крестил израильский народ «в покаяние» в реке Иордан, пришел креститься и Иисус Христос. Во время его крещения разверзлись небеса, и дух святой сошел на него в виде голубя, а с небес раздался голос Бога: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так гласит евангелие от Марка. Войдя в воды Иордана, Господь Иисус Христос освятил собою все водное естество земли. С тех пор существует обычай омовения в священных водах Иордана в день Крещения Господня.В Русской Православной Церкви существует обычай строить Крещенскую купель (Иордань), почерпать из нее воду для питья и омовения, а также купаться в святой Крещенской воде. Однако по вере христиан в этот день вода, набранная с благоговением из любого источника, будет освященной – в случае если нет возможности посетить храм или Иордань, поясняет пресс-служба Тобольской епархии.– В этот день вода становится великой святыней. Мы осветили воду, старайтесь ее брать, чтобы в каждом доме была крещенская святая вода: окропляйте дома, жилища, принимайте на тощак и через это освещайте свою жизнь, как уже на протяжении тысяч лет наши предки освещали нашу жизнь и приносили духовное благословение на все, что нас окружает, – сказал владыка. –Владыка Димитрий первым испил святой воды из Иордани, затем ее огородили, отделив от купелей для купаний. Тюменцы стали набирать святую воду в емкости. Тут же пришли и первые купальщики.Традиционно на Туре установили четыре палатки для переодеваний, а также две купели – для мужчин и женщин отдельно. Отметим, в 2021 году возле палаток установили антисептики и контейнеры с бесплатными медицинскими масками.Кроме того, сегодня же осветили проруби на озере «Чемпионов» (оз. Липовое). Завтра церковнослужители повторят освещение в 12:00.Поясним, в Тюменской области митрополит Димитрий освещает Иордани 18 и 19 января. Двухдневные служения характерны не для всех регионов: обычно купели на водоемах освещают только 19 января, в праздник Крещения Господня. Как пояснила пресс-служба Тобольской епархии, проводить освещение воды в течение двух дней сначала в Тюмени, а затем в Тобольске – это решение владыки, который желает лично поздравить верующих и областной столицы, и духовной столицы Сибири – города Тобольска.– Обычно вода освещается в храмах 18 января, а 19-го – на открытых водоемах. Но нет запрета освещать дважды на открытых водоемах: 18 числа можно это делать. Митрополит, желая лично осветить воду и в Тюмени, и Тобольске, делает это два дня. В Тобольске освещение Иордани пройдет в 12:00, – пояснила пресс-служба Тобольскй епархии. – В остальных населенных пунктах региона священники сами освещают воду.19 января, в день Крещения Господня, во всех православных храмах Тюменской области также пройдут богослужения. В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По окончании состоится Крестный ход на Иртыш (район речной переправы) и в 12:00 Великое освящение воды, после чего начнутся купания на Иордани.– Приходящих в в храмы, посещающих Иордани мы просим не забывать о мерах профилактики респираторных вирусных заболеваний: пользоваться защитными масками в помещениях и на улице при близком контакте с другими людьми, держаться необходимой социальной дистанции. Организаторов купаний просим не допускать одновременного пребывания большого количества людей в кабинках, палатках для переодевания, – рекомендовало региональное управление МЧС по Тюменской области.Окунуться в ледяную воду в купель или умыться и выпить святой воды? Тут советы стоить отбросить в сторону и решать каждому самостоятельно. Однако стоит помнить старую добрую поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай». И не стоит забывать о пандемии: кстати, врачи не рекомендуют окунаться в крещенские купели тем, кто уже переболел коронавирусом.Дополним, праздник Крещения Господня длится восемь дней: с 19 до 27 января проходят служения, посвященные Крещению Иисуса Христа. То есть набрать святой воды в храмах верующие могут до 27 января.