Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 154 и составило 25 087 человек.Всего зараженных: 25 087.Количество смертей: 214.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.За минувшие сутки 129 человек выздоровели (за весь период - 23557), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 294 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 214 пациентов с COVID-19.Тюменские школьники снова сели за парты. Дистанционный режим обучения остался позади для учащихся 6 – 10 классов всех школ не только областной столицы, но и Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района.В Тюменской области остался один крупный очаг коронавируса. Общее количество контактных составляет 84 человека.За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 786 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровели 2 800 675 человек.