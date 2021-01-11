Самые красивые и долгожданные праздники – Новый год и Рождество Христово – к сожалению, завершились. Что удалось сделать региональному отделению Детского фонда, чтобы юные жители юга Тюменской области почувствовали заботу о себе, не растеряли веру в чудеса, которые совершаются в эти сказочные дни?Главное, в чем мы утвердились в очередной раз, что только сообща, объединив усилия множества людей, желающих принять участие в новогодних благотворительных акциях Детского фонда, можно принести радость в дом.Тюменское региональное отделение Детского фонда выражает глубокую признательность и благодарность неравнодушным жителям города Тюмени, а также сотрудникам учреждений и организаций, кто принял участие в новогодних акциях:Интеллектуальный клуб «MassOn»Бизнес-отель «Евразия»ООО «Газпромнефть-Ямал»ООО «Этажи»ООО «Пионер»ООО «Фортум»МАОУ СОШ № 40ПАО «Сбербанк», Западно-Сибирское отделение № 8647ООО «Тюменский нефтяной научный центр»Областная клиническая больница № 1ИП Бугоркова Н. Н.ООО «PH-Уватнефтегаз»НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области»ТРО ООО «Деловая Россия»КБ «Стройлесбанк»Магазин спортивных товаров «Декатлон»Группа компаний «ЭНКО»База отдыха «Кулига-Парк»Соблюдая хронологию, расскажем о некоторых добрых делах, которые удалось реализовать.Праздник в «Современнике»Для многодетных семей города Тюмени в Центре культуры и искусства «Современник» были проведены замечательные праздники. Чтобы не нарушать санитарные нормы, пришлось приглашать семьи на разное время. Несмотря на мороз, явка родителей и детей была близка к стопроцентной. Многие ребятишки, как и полагается, пришли на новогоднее представление в новогодних костюмах, масках. Они с удовольствием фотографировались в сказочных фотозонах, принимали активное участие в игровой программе. Вместе с родителями танцевали, пели, водили хоровод, делали на память фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой. А ещё на празднике произошло невероятное событие: встретились двое взрослых мужчины, которые росли в одном дворе, играли, дружили, но потом разъехались, потеряли связь, стали многодетными отцами и вдруг случайно оказались на одном новогоднем празднике… Это ли не чудо?В завершение праздника главные его организаторы – представители фракции ЛДПР Тюменской областной думы – вручили детям 100 сладких подарков и столько же наборов канцелярских товаров, которых всегда не хватает… А родители получили 100 сертификатов (по количеству детей в приглашенных семьях), на которые можно будет совершить покупки в магазине одежды и обуви.Звучала музыка, расходиться по домам не хотелось. Праздник удался на славу.Традиционная акция «Сладкий подарок» – самая многочисленная: 1165 детей стали её участниками. Все они получили сладкие подарки под самый Новый год.Также традиционно в рамках программы «За решеткой – детские глаза» сладкие подарки были переданы воспитанникам ФКУ «Тюменская воспитательная колония».Благотворительная акция «Письмо Деду Морозу»110 детей из 11 районов юга Тюменской области написали свое послание Деду Морозу. Эти дети из многодетных малообеспеченных семей. Каждый из них в 2020 году добился серьезных успехов в учебе или спорте, в творческих конкурсах или в общественной работе. Их участие в благотворительной акции рассматривается организаторами как некое поощрение. Акция проводится 13-й год. Как всегда, востребованными оказались лыжи, коньки, велосипеды, настольные игры, наборы для рукоделия, борцовки…Среди редких пожеланий – аппарат для приготовления сладкой ваты, черная классическая гитара, боксерская груша, о которой мечтает 11-летняя девочка, шведская стенка.Впервые за время реализации данной благотворительной акции возникло сомнение: справимся ли мы, сможем ли исполнить все пожелания детей? Ведь просьбы и мечты некоторых детей казались неисполнимыми. Но мы смогли, оставив все переживания в 2020 году. И это радует, потому что новогодняя сказка случилась, а в территории ушли новые моноблоки, планшеты, ноутбуки, смартфоны в количестве 50 единиц. А это значит, что в 50 многодетных социально благополучных семьях можно будет на другом уровне организовать обучение в случае перехода на дистанционный формат, что расширяются возможности более глубокого изучения различных дисциплин.Благотворительная акция «Новогодний подарок»Когда дети загадывают желания под Новый год, редко кто из них «заказывает» Деду Морозу или Снегурочке теплую одежду или обувь. Девочки еще могут попросить бальное платье или туфельки как у принцессы… А вот родители грустят, огорчаются, потому что у кого-то из детей износилась верхняя одежда, передаваемая от старших младшим. Ограниченный семейный бюджет не позволяет купить самые нужные вещи, обувь.И тогда на помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, приходят незнакомые люди, которые ежегодно становятся участниками благотворительной акции «Новогодний подарок», организуемой Тюменским региональным отделением Детского фонда. Благодаря их участию 150 детей одеты в теплые новые красивые костюмы, а у 20 человек появилась зимняя обувь или кроссовки.А что приобрели те, кто обеспечивал детей нужными вещами? В настоящий момент они с нетерпением и волнением ждут фотографии детей в подаренной одежде, чтобы порадоваться и облегченно вздохнуть, что всё подошло, что теперь этим детям не страшны сибирские морозы. Всех их объединяет желание, переросшее в потребность оказать поддержку тем, кому в данный момент трудно. В каждом подарке, приобретенном для ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, чувствуется какая-то особая забота, желание поделиться своей теплотой. Как правило, к зимнему костюму дополнительно приобретаются шапка, варежки, перчатки, шарф или термобелье. Причем также подарки покупают и другим членам семьи.Елке желаний быть!Так решили настоящие друзья Тюменского регионального отделения Детского фонда – совет старшеклассников СОШ № 40 города Тюмени. Они убеждены, что коронавирус не помеха для тех, кто не мыслит своей жизни без желания дарить добро людям.Если нет возможности развесить письма на елке, стоящей в холле школы, то почему бы не организовать ну, например, виртуальную елку? Ведь на ней тоже можно разместить письма сверстников из сельской глубинки и тем самым помочь фонду найти исполнителей желаний.Сказано – сделано. В итоге виртуальная елка смогла обеспечить исполнение желаний 27 человек, в том числе для 11 несовершеннолетних приобрели зимние костюмы. Самый тяжелый подарок – боксерская груша для 11-летней Маши из Юргинского района, которую с трудом подняли трое мужчин. Она тоже приобретена благотворителем, взявшим письмо с виртуальной елки.Особо порадовало организаторов акции «Письмо Деду Морозу» то, что дети, вне зависимости от того, где проживают, понимают друг друга. И если у взрослого человека первой реакцией на просьбу подарить планшет или смартфон иногда было отторжение и желание взять на исполнение другой подарок, то учащиеся СОШ № 40 понимали авторов писем и покупали от класса, от отдельной семьи планшеты и смартфоны. Из 50 единиц современных гаджетов, переданных детям в рамках благотворительной акции, 22 были приобретены именно через СОШ № 40 города Тюмени. Так виртуальная елка в очередной раз объединила усилия родителей, педагогов и учеников в стремлении поддержать тех, кто в настоящий момент нуждается в помощи.Талантами богата Тюменская земляДекабрь для регионального отделения Детского фонда – месяц, наполненный эмоциями, радостью и восторгом. А иначе и быть не может, когда видишь открытки Деду Морозу и новогодние игрушки, сделанные многодетными и приемными семьями.Без удивления невозможно оценивать работы, присланные на конкурс. Каждый год используются новые техники, новый материал. Качество работ такое высокое, что родители и дети вполне могут проводить мастер-классы на разном уровне, в том числе делиться опытом организации семейного творчества и через интернет.Как всегда, было очень трудно определить победителей. Жюри по нескольку раз пересматривало работы.Результатом стало награждение 366 семей подарками и призами, 109 семей получили приз зрительских симпатий.С лучшими работами можно было познакомиться на выставке, организованной региональным отделением фонда.– Дети сделали действительно удивительные произведения искусства. В этом году мне, как постоянному волонтёру Тюменского отделения фонда, посчастливилось получить в подарок одну из таких открыток и новогодних игрушек. Они очень красивы и создают прекрасное зимнее настроение! – отметила депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.Мороз помешалДесять детей из многодетных семей Тюменского района с нетерпением ожидали праздника в Кулига-Парке. Они знали, что встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой может исполнить их желания и, возможно, принесет им долгожданные подарки. Организаторы праздника были готовы к встрече гостей.Как и в 2019 году, для детей и родителей было предусмотрено катание с гор, зимние забавы на свежем воздухе. К сожалению, сибирские морозы внесли свои коррективы, и не всё намеченное удалось выполнить.Но праздник всё равно состоялся, да еще какой! Подарки, переданные участникам акции «Письмо Деду Морозу», скрасили ситуацию. Каждый получил тот подарок, который он просил у Деда Мороза. Многодетной семье с восемью несовершеннолетними подарили не только спортивный комплекс «Жирафик», но и детскую горку, качели, а автор письма получила в подарок современный спортивный костюм. В четыре многодетные семьи были переданы велосипеды, для 12-летней Екатерины приобретен ноутбук, для Артема – самокат трюковый, для Ростислава – смартфон.Все подарки долгожданные, дети и родители выражают признательность тем, кто обеспечил исполнение детских желаний.