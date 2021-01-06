В Тюменской области в отношении 39-летней женщины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее маленький сын полуголым гулял на морозе.Как рассказали следователи, с 31 декабря 2020 года мать двоих детей 3 и 4 лет распивала алкоголь оставив детей без присмотра. 2 января младший ребенок вышел на улицу в одном нижнем белье. Стоит отметить, что в этот день стояли 40-градусные морозы. Ребенка завела домой бабушка, она и сообщила матери, которая в это время выпивала у соседей, о произошедшем.– Мать несколько раз ударила сына и бросила его на диван, после чего продолжила застолье. Спустя два дня подозреваемая, протрезвев, увидела, что мальчик лежит на диване в таком же положении, в каком она его оставила, и обратилась в больницу, – сообщили подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.По информации ведомства, старшего ребенка также госпитализировали в медицинское учреждение на обследование. В настоящий момент оба ребенка находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что семья состоит на учете как малообеспеченная, дети посещали детский сад, мать работает в магазине уборщицей и воспитывает детей одна. Специалисты проверят условия жизни и воспитания детей и дадут правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Вагае мать до полусмерти избила сына, который вышел раздетым на морозВ настоящий момент состояние ребенка тяжелое (подробнее)