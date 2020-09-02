«Я вообще не понимаю, за что»: в Тюмени дядю Колю, заболевшего злокачественной меланомой, выгнали из онкодиспансера

В Тюмени дядю Колю, заболевшего злокачественной меланомой, выгнали из онкодиспансера Фото: Из личного архива

Вопиющий инцидент произошёл на днях с 70-летним жителем Тюмени Николаем В., а попросту говоря, дядей Колей, как кому нравится. Мужчину, который должен был лечь на плановую операцию в онкологический диспансер, грубо выгнали из медицинского учреждения без объяснения причин. Представьте себе: у него злокачественная меланома кожи волосистой части головы и шеи, но даже в этом случае мужика выпроводили из медучреждения.

«Уходите отсюда!»

По словам дяди Коли, дело было так. Заведующая отделением опухолей головы и шеи ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Юлия Шубина приняла его на плановый осмотр. У мужчины подскочило давление, а из носа пошла кровь после принятия таблетки. Всё это время он лежал в палате и приходил в себя.

– Зашли люди в белых халатах, стали осматривать другого пациента, а потом подошли ко мне, – рассказывает Николай Иванович. – Одна из женщин сказала: «Давайте поднимайтесь!». Я встал и зажал нос, чтобы кровь не бежала. Я не понимал, в чём дело, я ведь только что поступил. «Уходите!», повторяет она. А я ей в ответ: «Представьтесь, пожалуйста. И почему вы на меня кричите?».

Николай Иванович с семьёй Фото: Из личного архива

Медик представилась дяде Коле заведующей отделением и вновь попросила его покинуть помещение. Чем он так разгневал заведующую – загадка. Но правда в том, что в довесок к «двенадцати кругам ада» (читайте – двенадцати анализам), его отправили провериться в нарко- и психодиспансер. Представляете, при этом деньги на прохождение тестов он потратил из своей мизерной (!) пенсии.

– Все анализы у меня хорошие, осталось дождаться результатов компьютерной томографии. Должны прийти 4 сентября, – продолжает Николай Иванович. – У меня ж это… плановая операция на висок с правой стороны, вот и прохожу всё подряд. Пытался обратиться к заместителю главного врача – тоже не пустили.

Николай Иванович с женой. Фото: Из личного архива

На учёте не состоит

Дочь Николая Ивановича, тюменка Анна Воронова, тоже не понимает, из-за чего произошёл сыр-бор. По её словам, возможно, мужчину стали подозревать в алкоголизме. Только вот отец, говорит, не пьёт – каждый день гоняет по городу за рулём своего авто.

– Это очень некрасивая ситуация, чисто психологически, – признаётся Аня. – Даже мне было бы неприятно, а каково 70-летнему старику?

Медицинское освидетельствование в областном наркологическом диспансере подтвердило, что наркологических заболеваний у дяди Коли нет, не стоит он и на наркологическом учёте. Да он и сам признаётся, что может выпить стопку в праздник, но не более того.

– Спросите любого в нашем подъезде, пью я или нет. Максимум, 50 граммов намахну, и всё, – говорит мужчина. – Мне даже пришлось пообещать, что курить не буду. То, что у меня всё в порядке с головой, подтвердил и психиатр. Юрий Владимирович сам сказал, что я не дурак. Почему сейчас из меня делают конченного дебила? Не понимаю! Не буянил, не кричал, не ругался… Спокойно встал и ушёл.

Дядя Коля с дочерью Анной Фото: Из личного архива

Наркоз запрещён

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили, что пациент проходил в учреждении дополнительное обследование и консультирование, чтобы подготовиться к плановой операции. При общении с медиками «появились эпизоды не соответствующего ситуации поведения и резкой необоснованной агрессии».

– Несмотря на предпринятые усилия, попытки беседовать с разными специалистами (в том числе и с руководством), стабилизировать эмоциональное состояние пациента не удалось. Поэтому возникли обстоятельства, которые временно противопоказаны к проведению операции. Они могут негативно сказаться на стабильности состояния пожилого человека во время хирургического вмешательства. То есть запрещён наркоз, – подчеркнули в пресс-службе.

О том, что наркоз запрещён, Николаю Ивановичу сказали и специалисты учреждения. Это связано с тем, что его действие может «привести к ухудшению текущего состояния, являющегося временным противопоказанием». Они порекомендовали ему пройти углублённое специализированное консультирование в другом медучреждении. И это несмотря на то, что справку от психиатра о своём отменном здоровье он уже принёс.

– Однако после беседы с профильным специалистом он самовольно покинул медучреждение. В кабинетах приёма ведётся аудиозапись, которая не подтверждает нарушение этики и деонтологии (нравственности и морали. – Прим. ред.), а тем более грубого обращения по отношению к пациенту, – отметили в департаменте.

Врач – онколог-хирург Татевик Месропян в заключении отметила «агрессивное поведение в отношении среднего персонала, лечащего доктора и зав. отделения».

– На все вопросы отвечает на повышенных тонах, огрызается, не выполняет просьбы, отказывается от осмотра, оскорбляет медперсонал и не идёт на контакт. В анамнезе длительная алкоголизация. В известность поставлена замглавврача Коптяева О. Я. Хирургическое лечение сейчас противопоказано, – говорится в сообщении онколога.

Медицинское заключение. Фото: Из личного архива

Интересно, но в этом же документе описан и детальный осмотр пациента. Общее состояние – удовлетворительное. Нервно-психический статус: в сознании, поведение адекватное, ориентирован в месте и времени. Питание нормальное, кожные покровы обычного цвета.

– В околоушной области выявлено образование. Осмотрен с и.о. завотделением Вонтлой Д. М., рекомендовано хирургическое лечение. 31 августа пациент запланирован на хирургическое лечение.

Врачи Татевик Меспропян и заведующая отделением Юлия Шубина не ответили на звонок корреспондентов «Комсомольской правды» – Тюмень». Аудиозаписей, фотографий и видеозаписей, которые подтвердили бы правдивость слов врачей, в редакцию «КП» – Тюмень» не предоставили.