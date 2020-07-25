Илон в маске напомнил тюменцам о важности соблюдения дистанции

Необычным способом о необходимости соблюдать социальную дистанцию напомнили тюменцам в театральном центре «Космос». Сотрудники центра накануне вечером провели акцию «Илон в маске». В трех города появилась полноразмерная пластиковая фигура создателя электромобилей и космических ракет Илона Маска.

Илону Маску в Тюмени помогали волонтерыФото: Есен Абилькенов

Сам он был в маске, а в руках держал ракету, с помощью которой можно измерить дистанцию между прохожими – ровно полтора метра, как предписывает Роспотребнадзор. Тот, кто соблюдал эту дистанцию, мог получить от волонтеров, сопровождавших изобретателя, маску и возможность сфотографироваться с миллиардером (точнее, его пластиковым клоном).

Гуляющим раздавали маскиФото: Есен Абилькенов

За два с небольшим часа Маск посетил три многолюдных точки города, где в пятницу по вечерам любям прогуляться тюменцы. Сначала он заглянул на площадь 400-летия Тюмени, затем передислоцировался на набережную Туры, а завершилась акция на Цветном бульваре.

– Илон Маск олицетворяет собой будущее и новые технологии. Но сейчас для будущего важно подумать о своей безопасности и придерживаться простых рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и привычный образ жизни, – сказал руководитель театрального центра «Космос» Илья Титов.

Изобретатель напоминал о необходимости соблюдения дистанцииФото: Есен Абилькенов

Изобретатель со слегка укоризненным взглядом, направленным в сторону тех, кто пренебрегает санитарными нормами, вызывал удивление прохожих и, конечно, больше всего привлекал внимание детей. Как рассказали в центре «Космос», если данная акция получит отклик, возможно, в дальнейшем фигуру Маска будут привлекать и для других общественных мероприятий, чтобы призывать горожан соблюдать профилактические требования.