Говорящая таблица Д.И. Менделеева, новейшее оборудование и компьютерная техника, 3D-принтер и 3D-копир, интерактивные доски, мультимедийные проекторы в просторных современных классах с новенькими партами.А в коридорах – красивые здесь даже стены, украшенные познавательными инсталляциями, зоны отдыха, в которых на переменках ученикам можно «почилить», или размять мозги, шагая в напольных шахматах. А можно вдоволь полазать по вязанному дереву или поиграть в комнате «продленки».Да, в этой школе хочется учиться не только детям, но и взрослым. В этом убедились журналисты сегодня, 30 декабря, на официальном открытии нового корпуса Переваловской средней школы в поселке Молодежный Тюменского района.Площадь здания 8 000 кв. м, а вместимость – более 420 учащихся. Здесь расположены 24 учебных кабинета, каждый готов стать открытием для ребят. В кабинете химии и биологии – наглядные пособия и даже доска химических элементов имени Д.И. Менделеева глаголет знаниями. Оценила новинки учебных мультимедиа средств во время экскурсии по школе глава Тюменского района Светлана Иванова.– Открытие школы стало новогодним подарком для детей, педагогов и родителей. Районные власти и правительство Тюменской области сделали для этого все возможное, – сказала она. – Это особый случай, когда мы в праздничный день открываем школу. Ее ждали жители муниципального образования, верили и надеялись, что она как можно быстрее откроется. Все делали все возможное, чтобы школа поскорее открылась. Это праздник и для наших школьников – 423 человека сядут за парты этой школы.По словам Светланы Ивановой, здесь будут учиться дети из микрорайона Молодежный, а также из соседних деревень Ушаково и Елань, коттеджного поселка «Канада», станции Подъем.Для малышей – кабинеты робототехники и легоконструирования, четыре кабинета начальных классов и удивительная комната для тех, кто остался на продленку. Эта интерактивная песочница содержит в себе 100 увлекательных игр. Есть и обучающие, к примеру, по географии. Играй себе ребенок и познавай мир. Но это куда увлекательнее, чем «Майнкрафт».– Здесь можно проводить уроки географии или окружающего мира, можно создавать горы и реки. Здесь дети могут придумывать свой дизайн, рельеф, много чего, – рассказала учитель начальных классов Ольга Головнёва.Преподаватели русского языка и литературы довольны мультимедийными досками, последние годы учителя часто используют их в работе. Они рассказали, что расставлять парты, стирать пыль с новенькой мебели помогали выпускники. Ребята хоть и рады за новую школу, но немножко расстроены, что учиться в ней придется всего ничего. Школу откроют с третьей четверти, в январе 2021 года, а 11-м классам останется в ней лишь готовиться к экзаменам.Впрочем, ребята успеют поиграть в напольные шахматы, а еще заняться исследовательской работой в «Науколабе» и «Роболабе».– Есть фрезерный, токарный станок. Хочется больше, лазерный гравер. Но не все сразу. Пока все мои запросы выполнили, – хвастается классом учитель технологии и истории Алексей Яковлев. – В советское время были уроки труда, но даже если классы сохранились, то оборудование прошлого уже устарело по стандартам, им опасно пользоваться.Учитель математики и информатики Анна Говдырь обживается в новом кабинете кабинете. Педагог уверяет, что готова сама учиться новым учебным программам и методам преподавания, а может даже учиться чему-то у детей, ведь Интернет и IT-технологии – это их стихия.В школе просторный спортзал, актовый зал вмещает до 200 человек, столовая рассчитана на 120 посетителей. Во дворе образовательного учреждения – спортивный комплекс, который могут посетить все жители Молодежного.Дополним, школа в Молодежном микрорайоне строилась по тому же проекту, что и школа в районе Казарово. Такую же сейчас возводят в Увате.КСТАТИЕще две школы достроили в Тюменской области в канун Нового года. Начнут третью четверть учебного года в новых школах дети села Горнослинкино Уватского района, ее площадь более 3 000 кв. м. Малокомплектная школа с дошкольным отделением площадью более 600 кв. м открылась в Вагайском районе в селе Касьяново. Школы построены по региональной программе по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области в рамках нацпроекта. Всего в Тюменской области должны заменить 32 такие школы.