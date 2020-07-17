Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 июля 2020 года: число заболевших составило 4451 человек

Число заболевших тюменцев составило 4451 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 4451 человек.

Всего зараженных: 4451.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 99 человек выздоровели (за весь период – 2867), семь детей заболели (за минувшие сутки), 13 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 61 человек – в обсерваторах, 1296 человек остаются под медицинским наблюдением, 3708 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным НКО помогут деньгами на дезинфекцию. Субсидия выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций составляет 15 тысяч рублей, плюс по 6 500 рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, дадут 15 тысяч рублей.

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов, полностью выздоровел 7 681 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.