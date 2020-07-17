«Была готова стать второй Бритни Спирс»: хейтеры довели Алёну Шишкову до кардинальной смены прически

Блогер и модель тюменка Алёна Шишкова три месяца назад шокировала публику тем, что «перешла на темную сторону» – блондинка неожиданно перекрасила волосы в чёрный цвет. Но вчера бывшая супруга рэпера Тимати (Тимур Юнусов) опубликовала пост с фотографиями со светлыми волосами, снабдив его фразой «Я вернулась». Сегодня тюменка подробно рассказала подписчикам, что заставило ее экстремально менять цвет волос.

Неудачный бьюти-эксперимент она провела дома, во время весеннего карантина. Шишкова окрасила волосы хной, и они стали зелеными. Тогда салоны красоты были закрыты, потому Алёна решила исправить свой провал колористки – так она стала брюнеткой.

– Все это время, пока я была брюнеткой, меня каждый день осыпали «конфетти» из комментариев в стиле «как тебе ужасно не идёт», «ведьма», ну и мое любимое – «косишь под Решетову». Так или иначе, общественное мнение работает. Ведь мы никогда не верим комплиментам, но прилетают обидные слова, и мы верим им, – написала Алёна.

Три месяца назад Шишкова стала брюнеткой. Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Модель искала парикмахера, чтобы исправить свою беду – вернуть блонд и заодно избавиться от бесчисленных комментариев злопыхателей.

– Я почти готова была постричься налысо и стать второй Бритни Спирс, после того как в нескольких салонах меня развернули. Отросшие светлые корни при чёрных окрашенных волосах – вы наверняка представляете этот суперэффект, – иронизирует Шишкова. – Спасибо одной чудесной женщине, которая плохого не посоветует и сама была в такой же ситуации. На ее примере я увидела: стать блондинкой после окрашивания в брюнетку возможно. И надеюсь, мой пример будет уроком девочкам-экспериментаторам.

Белокурые волосы Шишковой привлекли внимание ее поклонников, они вновь стали сыпать комплименты. Скриншот со страницы Алёны Шишковой в Instagram

Как оказалось, прическу спасло наращивание волос. Белокурые волосы Шишковой привлекли внимание ее поклонников, они вновь стали сыпать комплименты. Впрочем, и теперь Алёна получает не только положительные отзывы.

– Серьезно так говорили? С вашей внешностью и с черным было классно! Как-то по-новому, менять образы нужно, а не все время в одном цвете. Все правильно вы сделали и не слушайте никого, в чёрном с вашим изумительным цветом глаз и мраморной кожей было круто, – написала одна из подписчиц.

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