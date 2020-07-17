Готовь портфели летом

Накануне в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» состоялась благотворительная акция «Портфель первокласснику». Её ежегодно организует Тюменское региональное отделение общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». Пятый год подряд социальным партнером проекта выступает нефтедобывающее предприятие ООО «РН-Уватнефтегаз».

В этом году из-за введённых в регионе ограничений акция проходила в ограниченном составе, с соблюдением всех мер безопасности и без главных её участников – детей.

– Жаль, что на празднике нет привычной атмосферы и счастливых детских глаз, которые мы видим у ребят, когда они открывают ранцы и находят в них тетради, карандаши и многое другое, что пригодится им на уроках, – с сожалением отметила заместитель председателя регионального отделения Российского детского фонда Галина Сушинских. – Считаю, что «Портфель первокласснику» – одна из самых нужных и долгожданных акций. Всего за время её существования во все муниципальные образования Тюменской области было передано более шести тысяч портфелей. В этом году их получат 650 первоклассников.

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО «РН-Уватнефтегаз» Анастасия Лескина отметила, что предприятие с тюменским отделением РДФ сотрудничает много лет:

– У нас несколько совместных проектов, но акция «Портфель первокласснику» самая приятная. Уверена, что каждый портфель найдёт своего хозяина и будет помогать ему приносить из школы хорошие оценки. А для его родителей это станет подспорьем в подготовке ребёнка к учебному году.

С этим полностью согласны многодетные жительницы села Уват. Так, у Зухры Исхаковой в этом году в школу пойдут двойняшки, всего в семье четверо детей.

– Новенькие портфели стали радостным событием для нас. Спасибо организаторам и всем, кто участвует в акции! – поблагодарила она.

А Татьяна Никонова, у которой семеро ребятишек, заверила:

– Наш Ефим стремится учиться. И этот портфель – значительная поддержка, можно сказать, первая помощь. Спасибо детскому фонду и всем, кто позаботился о нас!

Жительница Уватского района Татьяна Конева благодарна, что не забывают про жителей маленьких деревень:

– Мне сообщили из управления соцзащиты, что для моего ребёнка есть подарок. Когда принесла портфель, он надел его и ходил по дому. Ещё и вся канцелярия есть – от пенала до разных тетрадок и альбома.

Портфели до начала учебного года получат и ребятишки из Тюменского района: во время официальной церемонии для первоклассников из населенных пунктов района было передано 145 рюкзаков. Заместитель главы районной администрации Ольга Зимина поблагодарила фонд и нефтяников:

– Замечательно, что подобные акции вписываются в государственную политику. В период введённых ограничений понимаем свою ответственность, поэтому передавать портфели вместе со специалистами социальной защиты населения будем с соблюдением всех мер безопасности. Наша задача не только принести радость, но и сохранить здоровье будущих первоклассников.

Добавим, что благотворительная акция «Портфель первокласснику» проходит до конца августа и на региональном уровне. Участие в ней принимают представители бизнеса и неравнодушные люди, курируют это направление органы соцзащиты населения.

Иван Горбунов