Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 июля 2020 года: групповых очагов осталось пять

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 4120 человек.

Всего зараженных: 4120.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период – 2503), семь детей заболели за минувшие сутки, пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 73 человека – в обсерваторах, 1348 человек остаются под медицинским наблюдением, 3505 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За прошедшую неделю в регионе не зарегистрировано новых групповых очагов COVID-19. В настоящее время на контроле местного управления Роспотребнадзора остаются пять ранее выявленных очагов заболевания, в которых зарегистрировано 107 случаев и выявлено более 1,3 тыс. контактных лиц.

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 2 960 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.