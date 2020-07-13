В Тюмени таксист с ножом гонялся за мужчиной. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал сам горожанин. Инцидент произошел накануне, 12 июля, в обед в районе жилого комплекса «Звездный городок».

«Произошла крайне неприятная ситуация с участием совсем недавно в нашем городе такси «Сити Мобил». На светофоре из-за того что мой автомобиль ехал не очень быстро, мы услышали долгий непрерывный сигнал ехавшего сзади автомобиля. Мы решили не обращать внимания и ехали своей дорогой. Когда подъехали в «Звёздный», увидели ту машину, что сигналила, я решил подойти и спросить, что же так возмутило водителя», – пишет Артем Сафин в одном из местных пабликов.

По словам мужчины, на его вполне безобидный вопрос таксист заявил: «Ты лучше со мной не шути, плохо кончится». Тогда вежливый водитель понял, что диалога не получится и, развернувшись, пошел прочь. В это время его оппонент заглянул в свою машину.

«Решил я оглянуться и увидел, как он, взяв нож, бежит за мной. Такого, конечно, я не ожидал. И вот вопрос к руководству данного такси, вы хоть как-то на адекватность своих водителей проверяете? На моем месте могла оказаться молодая девушка или пожилые люди. Хорошо, что все кончилось так, без последствий, не будем думать о плохом. Но оставлять это так нельзя! Как минимум конкретно этому водителю работать с людьми абсолютно точно нельзя!», – заявил тюменец.

В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени сообщили, что заявление по данному факту поступило в отделение полиции №2, назначена проверка.

На запрос корреспондента «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь «Ситимобил» Полина Ломоносова ответила, что в настоящее время в компании пытаются разобраться в ситуации. Пока выясняются подробности произошедшего, там не могут с уверенностью сказать, что водитель за рулем автомобиля сотрудничает с их сервисом.

– В то же время мы считаем такое поведение водителя неприемлемым и сожалеем, что жителю Тюмени пришлось столкнуться с такой ситуацией. Если подтвердится, что за рулем автомобиля действительно находился водитель, подключённый к нашему сервису, он немедленно будет отключён без права на восстановление. Также Ситимобил окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам. Официального запроса нам пока не поступало, – отметили в пресс-службе.

Комментаторы в социальных сетях поддержали местного жителя, заявив, что такого таксиста необходимо изолировать от людей, так как он из-за косого взгляда может кому-нибудь навредить.