В Тюменской области у самолета отказал генератор

В Тюменской области транспортная прокуратура организовала проверку по факту отказа генератора у самолета Ан-2. Воздушное судно выполняло рейс в Тобольском районе с пассажирами на борту.

Как стало известно, инцидент произошел еще 9 июля. В этот день авиакомпания «ЮТэйр» выполняла рейс по субсидируемому маршруту Кускургуль – Топкинбашево. Во время полета у самолета Ан-2 отказал генератор. Командир воздушного судна тут же принял решение вернуться на посадочную площадку «Тобольск».

– Самолет сел в штатном режиме, повреждений не имеет. На борту были три пассажира и два члена экипажа, никто из них не пострадал. Рейс по маршруту Тобольск – Топкинбашево – Тобольск выполнили на резервном воздушном судне на следующий день, – рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта проводят расследование авиационного события. Местная транспортная прокуратура узнает, как авиакомпания исполняет законодательство о безопасности полетов, а также о защите прав потребителей.