Что чаще всего смотрели тюменцы во время самоизоляции?

Видеосервис Wink по итогам 6 месяцев 2020 года составил рейтинг просмотров «Видеопроката». Всего за это время жители региона воспользовались сервисом более 42 тысяч раз, в среднем это 6 500 покупок ежемесячно.

Лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. В топ-3 вошли фильм «Предок», где поднимается тема «Отцы и дети» в современных реалиях, «Авиатор. Евгений Водолазкин» и фантастический триллер «Спутник», апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате. Среди зарубежных фильмов лидирует комедия «Настоящие боссы» о дружбе двух бизнес-партнерш и драма «Прощай».

Огромную долю занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно: дети практически постоянно находятся дома и их около 16 часов в день нужно чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». На первых строчках в топе мультфильмов также обосновались «Соник в кино», где живых актеров дополняют анимационные герои, и «Angry Birds 2 в кино» – история о похождениях Сердитых Птичек.

Сервис «Видеопрокат» позволяет взять видео в аренду на 48 часов, приобрести контент в постоянное пользование в высоком качестве Full HD и SD или оформить подписку. К просмотру предлагается более 5 000 художественных фильмов разных жанров: популярные кинопремьеры и ретрофильмы, мультфильмы, сериалы, познавательные и образовательные программы. «Видеопрокат» пополняется контентом каждую неделю, поэтому каждый член семьи может выбрать телесмотрение на свой вкус.

Эксперты «Ростелекома» отмечают, что интерактивное телевидение на базе цифрового видеосервиса Wink станет безусловным трендом этого лета. Просмотр контента продолжает увеличиваться и дает возможность людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции, а бесплатно подключая дополнительные экраны, помогает расширить возможности для поиска максимально комфортного места для самоизоляции.

Фото - ПАО «Ростелеком».

Виктория Перова, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»:

– С начала пандемии, когда закрылись все концертные площадки, мы показали массу уникальных онлайн-концертов. Регулярно в Wink проходят онлайн-концерты популярных певцов и музыкантов. Уже состоялись концерты Полины Гагариной, рэпера Тимати, групп «Мумий Тролль» и «Звери». Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы «Алиса» и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы «Посолонь», в Wink собралась целая армия поклонников – более пятисот тысяч человек. Также открыт доступ и к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей, где можно найти как полюбившуюся всем классику, так и новинки кинопроката. Так, в июне на экраны видеосервиса Wink вышла чилийская драма «Эма: Танец страсти.

Обезопасить детей в цифровом пространстве поможет сервис «Родительский контроль». Взрослые могут выставить возрастное ограничение, установить допуск только, например, к детским каналам, настроить время, которое ребенок может провести перед телевизором, и после истечения этого времени телевизор отключится, настроить ПИН-код для покупки фильмов. Это обезопасит семью от случайной покупки в видеотеке сервиса, а также даст возможность контролировать, что смотрят дети, таким образом ограждая их от нежелательного контента.