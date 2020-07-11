Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 июля 2020 года: 82 заразившихся за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 3952 человека.

Всего зараженных: 3952.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Кроме того, сегодня оперштаб огорчил новостью об умершей пациентке.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина преклонного возраста с тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических болезней сердца. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщил оперштаб региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки выздоровело 58 человек выздоровели (за весь период выздоровели 2432). Заболели 11 детей. Восемь пациентов из общего числа больных подключены к аппарату ИВЛ. 66 человек находятся в обсерваторах, 1 403 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 505 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.