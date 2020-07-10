Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 июля 2020 года: тюменцы не соблюдают масочный режим

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 3870 человек.

Всего зараженных: 3870.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

В Тюменской области скончался пожилой человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Это уже девятнадцатая жертва COVID-19 в регионе. Несмотря на все усилия врачей, скончался пожилой мужчина с тяжелой двусторонней пневмонией, протекавшей на фоне хронических заболеваний.

В Тюменской области в общественные места и транспорт нужно заходить только в санитарно-гигиенической маске, так как ее ношение в два раза снижает вероятность заражения коронавирусом. Люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения.

Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо заявила, что отдыхающие на пляжах горожане не соблюдают правила безопасности. Из-за этого в регионе может повыситься статистика заболевания коронавирусом.

В Тюменской области большинство новых пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» – это молодые люди трудоспособного возраста. По словам директора регионального департамента здравоохранения Натальи Логиновой, они не знают, где, когда и с кем контактировали. Это может означать только одно: пациенты не соблюдают меры безопасности во время общения.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 7 752 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.